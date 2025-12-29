挹注76億 台南市立醫院BOT啟動50年醫療新里程

南市府舉行台南市立醫院興建營運移轉BOT案簽約儀式。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市立醫院作為台灣首家「公辦民營」醫院，現行ROT契約將於2027年屆滿，南市府今舉行BOT簽約儀式，由市長黃偉哲、秀傳醫療社團法人董事長黃士維及台南市立醫院院長蔡良敏共同簽署，宣布引進民間投資超過76億元，增設腫瘤大樓及現代化醫療設施，展開為期50年的全新醫療里程碑。

黃偉哲表示，秀傳醫療集團自1988年承接經營台南市立醫院，當年ROT案即為全國首例，奠定台南公私協力推動醫療建設的重要里程碑，如今再以BOT模式擴大投資，展現深耕台南、長期守護市民健康的承諾。他也強調這不僅是契約的延續，更是對市民健康的承諾，期盼透過未來的公私協力，共同持續打造一個永續、友善且具前瞻性的醫療照護環境。

黃偉哲指出，此案最大特色在於醫院仍持續營運中，同步興建全新醫療大樓，工程與營運並行，施工與醫療服務需高度協調，施工難度與挑戰性在全國實屬少見，深具指標意義；此次在既有基礎上再度擴充醫療量能，將為台南打造更完整、更現代化的醫療環境，將成為台南醫療發展的重要里程碑。

經專家建議，市府決定採行BOT模式，並設定為期50年經營期，以引進民間資源打造現代化醫療環境，另根據新契約內容，BOT案規模為急性一般病床數431床的區域醫院等級，並將增設腫瘤科與嶄新的腫瘤大樓，以提升整體治療量能，投資金額超過新台幣76億元，至於針對未來新的醫療大樓急診室將改設於崇明路，以減少周邊交通衝突，優化民眾就醫動線。

此案最大挑戰在於長達10年半的興建期間，須在「醫療服務完全不中斷」的前提下完成整體汰舊換新，這在台灣醫療建設史上是極具指標性的挑戰，被形容為「穿著衣服改衣服」，唯有長期深耕、具備高度專業與責任感的團隊才能承擔此風險。

