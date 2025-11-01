挺不下去！鄭麗文稱國防預算太多 蔡正元痛批「大嘴巴」：國民黨主席比AIT大嗎？

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時表示，目前台灣超過3%的國防預算「已經太多了」，如果兩岸能和解，就不必把錢花在軍備上，寧可投入健保、長照和教育。對此，前立委蔡正元直批，「她這麼多嘴幹什麼，嘴巴那麼大幹什麼，請問你現在立法院通過的要不要擋？國民黨立委真的會去擋嗎？你以為國民黨主席會比AIT大嗎？」

蔡正元昨日（10月31日）在《中天新聞》節目指出，搞政治一定要務實、現實、踏實。他提到，鄭麗文現在是黨主席，不是民意代表，扯這些幹什麼？「不要忘記了，美國要把國民黨打殘，比共產黨要把民進黨打殘更容易，難道我們看不到嗎？我們可以說F-16V沒有交機、可以說飛彈兵不夠，都可以講，你要跟美國對決是不是？有這種國民黨主席嗎？面對強者要能夠回避其鋒，這不是戰術最高指導原則嗎？這麼大嘴巴去談這個問題幹什麼？」

廣告 廣告

蔡正元強調，談國防預算時，只要說國民黨立委會認真審查預算就好了，如果有不合理部分，會盡責保護老百姓荷包。至於國防預算有用的多編、沒用的少編，所以幾%不是政論重點。

鄭麗文談2028總統大選 蔡正元狠酸「超級大嘴巴」

面對2028大選，外界和國民黨內不少人都認為台中市長盧秀燕會是最強棒，但鄭麗文日前則脫口，「有能力參選的恐怕不只一位。」蔡正元為此說，「去談總統候選人幹什麼，超級大嘴巴，管不住自己嘴巴是不是，這種話，我們都可以談，就是黨主席不能談。你點名幹什麼？建立制度這樣OK阿！還好幾個人要選咧，點名這幹什麼？」

蔡正元透露，如果辦初選，候選人有盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，他認為，2028不要選了，「不懂這個政治道理嗎？光一個郭台銘、侯友宜就已經把國民黨亂成一團了，黨主席怎麼會去講這種話，還早的事，需要你現在講嗎？」、「避免黨內惡性競爭，不就是黨主席該做的事嗎？以為黨主席擺個野臺戲，大家來打擂台賽就行了是吧。」

蔡正元進一步提到，鄭麗文昨日才犯了一個錯誤說下一次總召點名林德福，「這是黨主席的職權嗎？馬英九都不敢管黨書記長誰選了，還沒上任，那麼大嘴巴幹什麼，超級大嘴巴！聽了就生氣。」一旁的主持人趕緊說「息怒！息怒！」

蔡正元最後直言，「鄭麗文還沒上任，就講這些幹什麼，你不可以自找麻煩，不要給國民黨找麻煩，黨主席不是要穩住這條船嗎？你扯這幹什麼，無聊！」

更多風傳媒報導

