挺不下去！鄭麗文稱國防預算太多 蔡正元痛批「大嘴巴」：國民黨主席比AIT大嗎？
國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時表示，目前台灣超過3%的國防預算「已經太多了」，如果兩岸能和解，就不必把錢花在軍備上，寧可投入健保、長照和教育。對此，前立委蔡正元直批，「她這麼多嘴幹什麼，嘴巴那麼大幹什麼，請問你現在立法院通過的要不要擋？國民黨立委真的會去擋嗎？你以為國民黨主席會比AIT大嗎？」
蔡正元昨日（10月31日）在《中天新聞》節目指出，搞政治一定要務實、現實、踏實。他提到，鄭麗文現在是黨主席，不是民意代表，扯這些幹什麼？「不要忘記了，美國要把國民黨打殘，比共產黨要把民進黨打殘更容易，難道我們看不到嗎？我們可以說F-16V沒有交機、可以說飛彈兵不夠，都可以講，你要跟美國對決是不是？有這種國民黨主席嗎？面對強者要能夠回避其鋒，這不是戰術最高指導原則嗎？這麼大嘴巴去談這個問題幹什麼？」
蔡正元強調，談國防預算時，只要說國民黨立委會認真審查預算就好了，如果有不合理部分，會盡責保護老百姓荷包。至於國防預算有用的多編、沒用的少編，所以幾%不是政論重點。
鄭麗文談2028總統大選 蔡正元狠酸「超級大嘴巴」
面對2028大選，外界和國民黨內不少人都認為台中市長盧秀燕會是最強棒，但鄭麗文日前則脫口，「有能力參選的恐怕不只一位。」蔡正元為此說，「去談總統候選人幹什麼，超級大嘴巴，管不住自己嘴巴是不是，這種話，我們都可以談，就是黨主席不能談。你點名幹什麼？建立制度這樣OK阿！還好幾個人要選咧，點名這幹什麼？」
蔡正元透露，如果辦初選，候選人有盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，他認為，2028不要選了，「不懂這個政治道理嗎？光一個郭台銘、侯友宜就已經把國民黨亂成一團了，黨主席怎麼會去講這種話，還早的事，需要你現在講嗎？」、「避免黨內惡性競爭，不就是黨主席該做的事嗎？以為黨主席擺個野臺戲，大家來打擂台賽就行了是吧。」
蔡正元進一步提到，鄭麗文昨日才犯了一個錯誤說下一次總召點名林德福，「這是黨主席的職權嗎？馬英九都不敢管黨書記長誰選了，還沒上任，那麼大嘴巴幹什麼，超級大嘴巴！聽了就生氣。」一旁的主持人趕緊說「息怒！息怒！」
蔡正元最後直言，「鄭麗文還沒上任，就講這些幹什麼，你不可以自找麻煩，不要給國民黨找麻煩，黨主席不是要穩住這條船嗎？你扯這幹什麼，無聊！」
更多風傳媒報導
其他人也在看
鄭麗文就任國民黨主席：會開創百年兩岸和平
國民黨昨舉行全國代表大會，新任黨主席鄭麗文正式就任。鄭麗文表示，台海兵凶戰危，國民黨絕對會開創百年兩岸和平，她也表示，民進黨執政蔑視國會多數遊戲規則，將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危；國民黨會捍衛民主自由，她要讓國民黨從羊群變獅群，讓台灣重現善與正義。聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
人物側寫／小英女孩 吳音寧難甩高年級實習生標籤
二○一七年台北農產運銷公司總經理吳音寧在政壇「橫空出世」。彰化出生、東吳法律系畢業的農運文青，備受前總統蔡英文、前總統府...聯合新聞網 ・ 42 分鐘前
為了4900元！月薪8萬調查官淪詐團收簿手…起訴遭免職改當「行政客服」
法務部調查局高雄市調處的一名劉姓調查員，疑似被詐騙集團吸收擔任「收簿手」，幫詐團送包裹被檢方依詐欺罪起訴。劉男落網後喊冤，辯稱不知違法，遭調查局記2大過免職。全案於台中地院開庭，劉男改口坦承檢方起訴罪名，並透露丟掉鐵飯碗後，目前在民間公司擔任行政客服。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
國防預算北約增至5%？郭正亮轟德國之聲記者「沒做功課」：鄭麗文沒說更難聽的
國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時，過程與記者有數次言語交鋒，《德國之聲》記者提到，台灣是否會變成下一個烏克蘭，感覺決定權在中國國家主席習近平手上，鄭麗文回應，俄烏戰爭根本不該爆發，不只是普丁的關係，她甚至表示，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」對此，前立委郭正亮提到，《德國之聲》記者沒做功課，懷疑他「就是來挑釁、來吵架的，然後程度極差。」......風傳媒 ・ 11 小時前
修改放寬黨團內規再拚總召連任？ 傅辦：傅崐萁「完全不想」
國民黨新主席鄭麗文昨上任，黨務系統將全面改朝換代，連帶也提前引爆政治攻防最前線的立院黨團總召改選話題，特別是現任黨團總召傅崐萁是否修改黨團內規以繼續爭取連任，也引發討論。對此傅辦回應，傅「完全不想」。太報 ・ 1 小時前
狠毒小三不滿已婚男友花心！怒潑強酸害毀容…重傷害罪判刑8年8月定讞
台中一名從事殯葬業的39歲邱姓女子，3年前與已婚的謝姓男子交往，邱女自己當小三卻不滿謝男在外花天酒地，為了報復謝男，邱女跑到謝男返家必經的停車場埋伏，趁謝男下車時，朝對方潑灑強酸，導致謝男臉部毀容，頭頸、四肢、軀幹體表面積29％化學性灼傷。法院一、二審皆依重傷害罪判邱女8年8月徒刑，邱女不服三度上訴，遭最高法院駁回，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鄭麗文稱中共沒想把台灣變香港 賴瑞隆：難道她知道習近平的想法？
即時中心／顏一軒報導國民黨主席鄭麗文近期接受《德國之聲》專訪時稱，「北京也沒有要把台灣變成第二個香港」。對此，民進黨立委賴瑞隆今（1）日回應，台灣「「香港化」並非鄭麗文說不會就不會，她有怎麼樣的自信說出這樣的話來？請她不要欺騙台灣人民與全世界。民視 ・ 7 小時前
從「比特幣富婆」到階下囚錢志敏在英認罪 涉 6.1 萬枚比特幣洗錢案資金歸屬引爭議
[Newtalk新聞] 曾被稱為「比特幣富婆」的中國女商人錢志敏（又名張雅迪，音譯），在英國倫敦南華克法庭承認洗錢罪行。該案涉及多達 6.1 萬枚比特幣，按現行市價約值人民幣 493 億元，被稱為「英國史上最大規模加密貨幣洗錢案」。目前英國皇家檢察署（CPS）已凍結全部資產，案件焦點轉向這筆天價贓款的最終歸屬。 根據天津警方 10 月 30 日發布的通報，錢志敏為天津藍天格銳電子科技有限公司的實際控制人。該公司於 2014 至 2017 年間以「環保開發」「智慧養老」「比特幣挖礦」為名，向全國逾 12 萬名投資者非法吸收資金約 402 億元人民幣，承諾高達 300 % 的回報。2017 年資金鏈斷裂後，她挾巨款潛逃海外。 據《中國新聞周刊》《每日經濟新聞》報導，錢志敏在國內以化名「花花」行走業界，常以「蒙面殘疾女強人」形象現身推介會，甚至被人高舉輪椅高喊口號：「你給格銳三年，格銳給你三世富貴。」實際上，她早已將投資者資金轉為比特幣資產，並於 2017 年持假護照經老撾逃往英國。抵達倫敦後，她以「珠寶房產商人」名義租下每月 1.73 萬英鎊（約新台幣 65 萬元）的富人區豪宅，並以月薪新頭殼 ・ 9 小時前
公館圓環拆除滿月 事故減逾4成
為促進交通安全，北市府9月13日拆除公館圓環、填平公車專用地下道後改為正交路口，並提前於9月29日通車。雖然通車初期出現壅塞問題，但經北市交通局持續改善標線、號誌秒數後，10月7日起車流已與拆除前相當。此外，通車1個月內事故數與同期相比下降44.4％。多數駕駛表示視野變好，認為拆除圓環有助達成安全目標。中時新聞網 ・ 1 天前
【更新】台中北屯清潔隊貪污案延燒 檢帶回23人收押1人
台中市環保局今年9月爆發貪污弊案，張姓清潔隊員涉嫌收受張姓業者賄賂，代為處理廢棄物，兩人被聲押獲准，台中地檢署昨發動第二波搜索，帶回23人偵辦，今天（11/1）凌晨複訊後，依貪污罪向法院聲請羈押陳姓清潔隊員獲准，其餘人交保或請回。太報 ・ 9 小時前
國民黨全代會「遍地菸蒂」！網揪「鄭麗文1守則」打臉
政治中心／于士宸報導國民黨今日（1）於成功高中體育館舉行第22屆第1次全代會，朱立倫正式交棒鄭麗文，鄭主席成為繼洪秀柱後第二位女性黨魁。沒想到，一名網友在社群平台Threads上揭露，自己在全代會結束後，返回母校成功高中晃一圈，卻在校園各處驚見用過的飲料杯、國民黨各種文宣品、垃圾等廢棄物，甚至隨處可見菸蒂，讓原PO氣憤的將惡劣環境照曬上網，直呼「中國國民黨全代會結束留給成功高中的禮物」，貼文曝光後，全網炸鍋了。民視 ・ 7 小時前
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 10 小時前
怒轟鄭麗文反台獨中邪！曹興誠嗆：別太得意
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（1）日正式上任，聯電創辦人曹興誠一早發公開信，痛批鄭麗文在兩岸與國民黨政策上的立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，「所以妳是中了邪。」...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
失智後首露面！林芳郁獲醫療奉獻獎 賴清德嘆「疾病不能輕忽」
醫療奉獻獎昨日舉行頒獎典禮，心臟外科權威、前衛生署長林芳郁獲得「特殊貢獻獎」，這是他在公開失智病情後首次於公開場合露面。賴清德總統接見所有得獎人時，見到林芳郁頻頻讚許他「精神很好」。賴總統表示，今年政府啟動健康台灣深耕計畫，並創立「癌症新藥基金」，希望民眾能獲得更完善的醫療與照護服務。中天新聞網 ・ 15 小時前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴總統接見醫療奉獻獎得主（1） (圖)
總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見第35屆醫療奉獻獎得獎人，逐一握手致意。中央社 ・ 1 天前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 1 天前
M1A2T戰車成軍 賴清德喊「反對一國兩制」：和平協議無法帶來和平
總統賴清德今日上午主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，致詞時表示，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，「所以，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對『一國兩制』」，台灣人民守護主權，維護民主自由的生活方式，不該被視為挑釁，而投資國防，就是投資和平。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前