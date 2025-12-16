挺不副署全因「不服輸」？黃揚明：決一死戰

▲行政院長卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布不副署《財劃法》，總統賴清德也表態支持。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白仗人數優勢強渡《財劃法》，行政院長卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布「不副署」，創下憲政首例；總統賴清德昨晚也表態支持，並呼籲立法院：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」。對此，媒體人黃揚明狠酸，賴清德已經就戰鬥位置，要與在野黨決一死戰，他要的「團結」，是所有人聽他的，不能有不同聲音。

黃揚明表示，賴大總統把一堆在野黨個別立委提案（如貪污5萬元以下除罪、助理費自肥等）拿出來修理，如果這些爭議法案在野黨（含國民黨、民眾黨）真的要硬闖，他也會跳出來修理，但這些被點名的法案當中，許多連實質審查都還沒審，甚至部分已經胎死腹中，確定不會推動（如助理費），只能說，一群愚蠢的在野黨立委胡亂提案，活該被綠營撿槍。但，無論如何，立委亂提案，自有輿論及國會審查把關機制，這些案子本質上與年改停砍、財劃法等議題不應相提並論。

黃揚明談及，過去蔡英文執政、國會由民進黨立委單獨過半的8年，民進黨有沒有在國會通過社會輿論爭議法案？當然有，如一例一休、砍勞工7天假、開放萊豬進口、沒收公投綁大選、撥補台電等。那時，五權都被民進黨牢牢抓在手中，在野黨根本毫無招架之力。有人說，在野黨這屆通過的法案根本沒有為國家著想，他舉一個簡單的例子，超徵稅收普發1萬元，請問民進黨原本說毀憲、配合中共窮台，結果真的發錢時，又說是民進黨的功勞。其實，朝野政黨都在競逐背離財政紀律，只是得利者是不是執政黨的差別而已。

黃揚明續指，財劃法、年改停砍，若國家財政狀況許可，都是可以討論的課題，以行政權不副署抗拒執行，就是「不服輸」而已，因為這些法案缺乏對綠營的利益。很明顯，賴清德已經就戰鬥位置，要與在野黨決一死戰，這不該是一位嘴上每天喊團結的國家領導人所為，可見他心口不一，他要的「團結」，是所有人聽他的，不能有不同聲音。不過，他還是要提醒一下賴總統，合不合憲不是總統、行政院長說了算。

黃揚明提到，執政黨說是在野杯葛癱瘓了憲法法庭，但是看一下時序，2024年7月，總統府成立大法官審薦小組；2024年8月，賴清德提名張文貞、姚立明、何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等7人；2024年12月，立法院否決這7人（民進黨團全數對劉靜怡投不同意）；2025年2月，總統府成立大法官審薦小組；2025年3月，賴清德提名蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮等7人；2025年7月，立法院否決這7人（民進黨立委僅26人同意陳慈陽、詹鎮榮）。

「從7月25日立法院否決7位大法官被提名人至今，總統府未再成立提名審薦小組，賴總統真的善盡了他的憲法義務嗎？大法官提名的拖延，賴清德其實也是共犯。」黃揚明直言，或許有人會說，藍白就是惡意杯葛啊！但是，民眾黨8席投同意票給劉靜怡時，為何民進黨要封殺劉？而且當時執政黨黨鞭給的理由是「劉多次辱罵民進黨」，與黨的立場不同，就不能當大法官，這種標準，能服眾嗎？

黃揚明強調，說穿了，現在就是政治利益凌駕憲政權力之上的政客當道，有良知的政治人物若繼續鄉愿，那麼這國家法治與憲政體制，確實即將毀於一旦。最後，他也狠酸，「不是表決多數贏就可以了，不是喔不是這樣子，吾皇萬歲萬歲萬萬歲」。

