挺不副署批「在野獨裁」！賴清德遭鄭麗文連環爆罵「如同男生不會生小孩」：不識字又沒衛生...更飆「窮台、亂台、毀台」：坐在地上耍賴，以為有糖吃？

總統賴清德日前發布影片支持行政院「不副署」法案之立場，並直指在野黨正把台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的情況，嚴重影響到國家安全、社會安定。對此，國民黨主席鄭麗文今（17日）反擊，稱賴清德有「窮台」、「亂台」、「毀台」三步，徹底破壞台灣的民主法治。不僅如此，鄭麗文更抨擊賴清德「不識字又兼沒衛生、沒有民主素養」。

針對賴清德日前表態支持行政院「不副署」的言論，鄭麗文今日於國民黨中常會發表談話，批評近來台澎金馬陷入的高度不安，是國家元首帶頭毀憲亂政。鄭麗文稱，賴清德上任以來，國內政局一直陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫，「大罷免之後，始作俑者賴總統不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，國會三讀通過的法案視若無睹」。

廣告 廣告

鄭麗文抨擊，「多次覆議，結果不如賴總統的意，居然可以公然違憲，偕同行政院長玩什麼『不副署、不執行』，這不僅是憲政的笑話，更是台灣民主的悲歌」。她說，「對於賴清德無所不用其極，胡言亂語，鬧國際笑話，居然說這叫『在野獨裁』，如同『男生不會生小孩』，在野是沒辦法獨裁的」。

鄭麗文直指，令人不解這句話是幕僚的建議，還是賴清德自己發明，「請賴清德不要再把底牌獻給所有人看，讓大家了解你『不識字兼沒衛生』，沒有民主素養，你不覺得丟臉，我們身回中華民國的國民都覺得很丟臉」。

鄭麗文更稱，賴清德先「窮台」再「亂台」，端不出成績就靠亂，「賴清德上任第一天就知道自己是少數總統，但從來不想透過溝通、對話，更不想提出讓在野黨無法拒絕的福國利民政策」。

鄭麗文說，賴清德不做任何努力，就在國會沒有底線的惡鬥，「今年大罷免，當選民用選票來否定賴清德，希望賴政府做正事，不要每天只想搗亂、惡鬥，但賴清德反而變本加厲，只會坐在地上耍賴，以為這樣就會有糖吃嗎？」「請問賴總統，你幾歲？你想讓誰哄你？」

鄭麗文續指，「窮台、亂台，想要甩鍋，最後就會『毀台』」。她稱，賴清德要窮台，中國國民黨要「富台」，不能讓賴清德掏空，不能夠讓台灣所有經濟成果毀在一個人的手裡，毀在錯誤的政策，錯誤的方向，國民黨雖然在野，仍會持續在國會提出福國利民的重大法案。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

鄭麗文缺席嘉義黨慶活動、地方黨團幹部不滿轟「來匆匆、去匆匆」：基層無處發聲！

國民黨、國台辦稱「鄭習會」傳聞無中生有...民進黨酸：兩邊約好了同一鼻孔出氣？