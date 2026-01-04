挺不挺川普抓馬杜洛？共同社驚爆：高市早苗「陷入兩難」

美國對委內瑞拉採取閃電軍事行動，並逮捕委國總統馬杜洛，日媒披露，對於日方是否支持美國總統川普的決定，日本首相高市早苗「陷入兩難」，報導指出，高市計畫觀望G7國家反應再做決定。

美國總統川普（右）與日本首相高市早苗（左）。（圖／美聯社）

日媒《共同社》報導，由於美國逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）的做法，恐有違反國際法之嫌，但日方若予以譴責，則可能損害到同盟關係，導致高市早苗「陷入兩難」。報導指出，高市計畫觀望七國集團（G7）各國的反應再做決定。此外，日本政府3日已在外務省設立聯絡室，以做好資訊收集和日僑保護工作。

報導指出，包括日本在內的G7外長曾在去年1月發表聲明，譴責委內瑞拉總統馬杜洛「缺乏民主正統性」，但外界擔憂，若認可這次美方的軍事行動，可能會向持續進攻烏克蘭的俄羅斯，以及在東海、南海加強海洋活動的中國大陸，傳遞出「無視國際法也無妨」的錯誤信號。

報導表示，高市自上任以來，一直在努力設法與川普（Donald Trump）建立個人互信。她於2日的電話會談中，對川普為實現烏克蘭和中東等世界各地的和平所付出的外交努力表達敬意，展現支持姿態。

日本外務省一名官員表示，日本一貫主張基於法治的主權與領土完整，「如今必須從國際法與日美關係這兩種視角，思考如何表明日本的立場。」今後還將考慮召開國家安全保障會議（NSC）等。

