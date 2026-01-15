挺不過預製菜風波！陸西北菜「西貝」關102家店 4千人失業

日前鬧出預製菜風波的大陸連鎖餐飲品牌西貝，驚傳大規模關店，陸媒今引述西貝餐飲創始人賈國龍證實，將一口氣關閉102家分店，約占總店面數3成，有網友透露，恐有4千人被迫失業。

陸知名餐飲西貝。（圖／翻攝《中新網》）

賈國龍近日在接受《中國新聞周刊》專訪時透露，進入2026年後，西貝的分店營運狀況持續承受壓力，「2026年1月，門店生意同比下滑了50%。」他表示，面對市場需求疲弱與成本壓力，企業不得不對門店結構進行收縮與調整。

以西北菜為主的西貝，去年9月陷入「預製菜」風波，當時大陸企業家羅永浩在微博發文稱，與同事下飛機後去西貝吃飯，「發現幾乎全都是預製菜，還那麼貴，實在是太噁心了。」此言一出引發網友共鳴，有人表示西貝的菜「份量小得可怕，根本不夠吃。」還有網友吐槽，「一份沒有任何葷腥的澆汁莜麵能賣59元（人民幣，約267元台幣），性價比好低。」

這起事件導致西貝遭受嚴重衝擊，賈國龍曾形容為「西貝成立以來最大的一次外部危機」。同年12月，他在接受媒體專訪時公開致歉，直言「我認錯，我向顧客認錯，我向員工認錯，也向我自己認錯。」

