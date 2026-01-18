政治中心／綜合報導

中天記者林宸佑17日因涉國安法遭羈押禁見，第一時間民眾黨大動作力挺，周日黨主席黃國昌現身黨內活動，喊話毋枉毋縱不要雙標，同黨立委張啟楷火氣很大開嗆，不要造成寒蟬效應，再這樣下去不只是倒退，而是台灣會變成國際笑話，綠營聽不下去，認為質疑司法的方向，這種政治操作適可而止。

PO出多張絕美照片，前立委賴品妤臉書上辦迷你寫真抽獎，不過同一時間，2023年爆出採訪時撞倒她的中天記者林宸佑，才因涉犯國安法遭羈押禁見，就有網友留言，這是慶祝文嗎？時機點太巧了吧！不過林宸佑平時跑立法院新聞線，與藍白政治人物互動頻繁，民眾黨第一時間大動作聲援。

先是黨團主任陳智菡率先發聲，質疑要怎麼違反國安法，一天內被羈押禁見，當下在嘉義跑行程的張啟楷也挺身而出，隔一天出席民眾黨活動，再嗆民主倒退。

民眾黨團主任陳智菡發文質疑，記者怎麼違反國安法一天內被羈押禁見。（圖／翻攝自陳智菡臉書）

立委（民眾）張啓楷：「台灣真的在走回頭路嗎，國際的媒體會怎麼看，馬德這個事件，不只是柯文哲這個事件，後來到蔡正元，一路下來，你會發現就像柯文哲案子的時候，台灣民眾對於司法公信力，已經非常低。」





新北市議員（民）卓冠廷：「其實也是我們去辨別，有誰可能是中共，在台灣協力者的關鍵時刻，我們大家會採取的作法是，先不評論，然後等待證據比較充分之後，無論是在起訴前有資訊流出，雙方攻防，起訴後依照起訴書攻防，在這時間卻跳出來搶先護航，還是你們因為交情，而把國安完全置於身後。」

民眾黨主席黃國昌：「民主進步黨拿納稅人的錢，在府院黨養共諜，誰是中共同路人，勿枉勿縱不要雙標。」

黃國昌再搬出已經遭檢方起訴的共諜案，張啟楷則牽扯到柯文哲、蔡正元轟司法公信力，這番話讓綠營實在聽不下去。

挺中天記者！張啓楷轟民主倒退 綠批：政治操作適可而止

中天記者林宸佑因涉犯國安法遭羈押禁見。（圖／民視新聞）

聲源：立委（民）吳思瑤：「民眾黨如果繼續操弄，哪一個共諜案，在國會、在總統府而都沒有偵辦，請他具體的舉例，事涉中國的滲透，絕對都要依法偵辦，絕不寬待，司法案件對民眾黨不利，或是涉入者與他們相關，他們就採取了一個，鬥臭司法、質疑司法的方向，這種政治操作適可而止吧。」





政治工作者周軒則觀察，事件爆發後，國民黨只有羅智強PO出中天聲明、一反常態低調，民眾黨卻反常高調又是為什麼？各界討論，但就能等檢方進一步調查，有幾分證據說幾分話。

