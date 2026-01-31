挺中天重返52台 羅智強嗆綠「拿開髒手」：別再打壓新聞自由

立法院30日院會三讀通過攸關中天復台的「衛星廣播電視法部分條文修正案」。（姚志平攝）

中天新聞台2020年12月12日因NCC不予換照而停播，立法院會30日在藍白聯手下，以60票比48票三讀通過修正《衛星廣播電視法》部分條文修正案，意味著中天新聞台，在關台5年後有望重回52台。國民黨立委羅智強今（31）日批評，直到表決前，民進黨還在扣中天紅帽子、反對修法。他強調，此次修法就是要捍衛新聞自由，要求民進黨拿開髒手。

羅智強在臉書發文表示，立法院30日趕在會期結束前，三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，也兌現了他的承諾。5年多前，民進黨政府強關中天新聞台，他就立下捍衛新聞自由的職志，這5年多來，他為中天抱不平，更持續為新聞自由而吶喊。

羅智強說，他進入立法院後，推動修《衛星廣播電視法》，開宗明義第一條，就是「捍衛新聞自由」，藉此提醒NCC及掌權者，必須確保媒體第四權充分的自由。修法並明定，NCC對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則；評鑑、換照，應公開透明。最重要的是，此次修法納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任。

羅智強指出，NCC與中天的訴訟已接連敗訴，若中天最終勝訴，NCC就必須恢復其所有權利，讓中天新聞台，堂堂正正的於原頻道復台。他也批評民進黨，30日院會直到表決前，民進黨還在扣中天紅帽子、反對修法，合理化自己打壓新聞自由的醜行，打壓新聞自由就是民進黨！

「十年政績茫茫茫，打壓新聞自由就是民進黨！」羅智強強調，《衛廣法》修正，不僅為中天打開一道「討公道」的門，更限制NCC不得恣意打壓媒體，做執政者剷除異己的東廠，「挪開民進黨的髒手！」

