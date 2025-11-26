挺中小企業 中信銀獲放款績優銀行肯定
[NOWnews今日新聞] 中信銀行長期深耕中小企業，今（2025）年對中小企業放款年增新台幣645億元，放款餘額增加總數領先金融同業，藉由創新數位金融服務流程、綿密海外據點及深耕永續金融議題的實力，協助超過上萬家企業客戶布局，更榮獲金管會表揚為「本國銀行加強辦理中小企業放款」20週年成果績優銀行，由行政院院長卓榮泰授獎，中信銀行總經理楊銘祥代表領獎，也是中信銀行力挺中小企業發展的最佳見證。
中信銀行以「做企業最信賴的長期夥伴」為目標，自2014年至2025年間，持續提供中小企業資金來源，以行動與專業陪伴中小企業成長，並積極投入數位金融與客製化貸款專案，應用數位創新能力為中小企業客戶打造「中小企業數位申貸平台」、領先業界推出的「智匯go」行動外匯交易APP與「銀企直連」服務等，配合普惠融資專案，提升中小企業融資便利性。
中信銀行今年更推出「Net-Zero Go」協助中小企業加速提升永續競爭力，提供中小企業推動節能設備更新、建置數位工具或導入人工智慧（AI）應用的融資服務，以金融力促進企業升級。
這次頒獎活動於「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年成果高峰會」進行，行政院院長卓榮泰、經濟部部長龔明鑫及金管會主委彭金隆皆蒞臨現場。卓榮泰院長指出，中小企業穩定、國家經濟才會穩定，呼籲金融機構提供更多充足穩定的資金，關鍵時刻「不要雨天收傘，而且傘要擴大」，提升台灣產業競爭力。
中小企業是台灣經濟根本，亦是創新源頭，中信銀行響應政府政策，透過金融創新結合永續理念，並同步拓展海內外據點，提供跨國融資與在地化服務，以穩健金融實力、友善服務流程與可靠夥伴關係，成為中小企業前進國際的堅實後盾，支持客戶立足臺灣、放眼全球。
中信銀行更以實際行動實踐We are family品牌精神，攜手台灣中小企業共同成長，讓金融成為推動產業升級與永續發展的力量。
