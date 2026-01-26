挺中慘賠！館長喊「我是中國人」健身房擬收攤 網諷狼來了

館長坦言實體健身房難做，計畫逐步轉行拚電商。（翻攝自館長YT直播）

網紅「館長」陳之漢近日在直播中大吐苦水，否認自己是外界眼中的「人生贏家」，直言自從公開表達政治立場、去年前往上海後，健身事業受到嚴重打擊，兩年內虧損超過1.8億元，不排除「結算收攤」。館長將業績慘澹主因歸咎於「民進黨迫害」，甚至表示若有天健身房真的收掉了，他也可以很驕傲地說：「我是中國人。」

館長在24日晚間直播尾聲神情沉重，坦言目前健身產業環境極其艱困，更因他的政治立場變得更加複雜，而民進黨對其事業的「打擊」超出想像，甚至塑造他「賣台舔共」的形象，導致客人因政治因素卻步，館長嘆道：「辛辛苦苦13年最後化成0，到了那一天，該結算就要結算嘛。」

館長握拳感慨，自己是少數政治立場鮮明、且大方表態「挺中國人」的健身房經營者，但這份堅持也反映在營收上，他透露，自2025年6月赴上海後，事業虧損加劇：「前年賠了1億，去年賠了8千萬。」他認為這是為了導正「同為中國人」史觀所付出的慘痛代價，相當值得。

面對持續虧損，館長拋出「退場」想法，表示若未來真的不行了，就會採取「慢慢收」的策略。他向會員喊話，強調自己「沒欠多少錢」，該還給客人的結算都會處理清楚。他規劃未來將重心轉往網路媒體與電商，並透露正計畫熟悉中國市場：「到時候去中國熟悉了，可以把中國的貨帶回來台灣，做兩邊的電商。」

對於可能熄燈的健身房，館長展現強硬姿態，認為這將成為他對抗強權、可以講一輩子的「談資」。他激動表示：「今天我陳之漢很驕傲，雖然店關了，但我不畏強權，不懼怕民進黨的打壓與迫害。」他最後重申，即便開了十幾年的店收了、賠了一堆錢，他依然能昂首挺胸地告訴大家：「我可以很驕傲地講說，我是中國人。」

消息傳到PTT後立刻引發熱烈討論，有死忠粉絲支持館長的勇氣，認為他不怕迫害、值得驕傲；但也有不少網友持懷疑態度，指出過去館長曾有多次類似發言，紛紛留言：「這次是真的嗎？還是像上次便當店一樣又縮回去？」、「員工沒篩選還不檢討自己」、「關民進黨屁事，自己生意差不檢討」。也有不少針對支持者的嘲諷聲浪，戲稱：「小草連便當都買不起，怎麼可能辦會員？」、「國昌老師以後要去哪裡運動？」甚至有網友開玩笑說，如果健身房真的關門，「館長」這個頭銜恐怕要成為歷史。

目前館長旗下健身房的營運狀況是否即刻調整，尚無官方正式公告，但這番「熄燈宣言」無疑已在社群媒體與健身圈投下震撼彈。





