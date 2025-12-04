挺中科創企業 滙豐銀行推15億美元信貸

滙豐銀行（中國）有限公司3日宣布，在中國推出外資銀行中首個專注於服務科創企業的金融服務品牌「滙豐科創金融」，並以總計15億美元的信貸資金支持中國科創企業。

此次推出全新服務後，滙豐科創金融團隊將通過引入集團在全球服務科創企業的資源和專長，為科技、生命科學及醫療健康等領域的創新企業提供支持，主要聚焦由創投或私募基金支持的初創及高速成長期企業。

根據科創企業輕資產、模式新等特點，滙豐將通過綜合評估企業的核心技術、專利壁壘和市場前景等多方面因素提供相應的金融服務。除15億美元信貸以外，滙豐還為企業提供營運資金、資本支出、財資管理及融資安排等全生命周期的支持，滿足他們在不同發展階段的金融需求。

滙豐銀行（中國）有限公司行長兼行政總裁王雲峰表示，通過發力科技金融，外資銀行可以憑藉跨境資源服務更多小巨人、獨角獸和領軍企業，支持更多「中國創造」和「中國智造」走向世界。

據介紹，作為專注於服務科創企業和投資者的全球金融服務品牌，「滙豐科創金融」是滙豐集團2023年收購矽谷銀行英國子公司後推出的全新品牌，目前已在全球擁有900多人的科創金融專家團隊，覆蓋大陸、英國、美國、新加坡、印度等多個創新生態活躍的市場。

此前王雲峰也在「銀行家雜誌」撰文稱，在中國，滙豐也設有服務科創企業的專屬團隊，並通過多種方式支持創新。

例如，2023年滙豐對中國領先跨境電商數位科技公司豆沙包（Dowsure）進行了戰略投資。雙方通過深化合作，利用創新科技打造普及化的金融方案，幫助中小跨境商家在競爭激烈的全球市場中發展，實現了科技與金融的雙向賦能。

此外，滙豐集團10月底開展的針對全球17個市場的6,750家企業的調查顯示，得益於對全球貿易局勢變化的了解，有超過一半（54%）中國受訪企業預計未來兩年能實現收入增長。同時中國企業對收入受關稅和貿易變局影響的擔憂也比六個月前有所緩解，擔心未來兩年收入受到較大影響（25%以上）的受訪企業從半年前的24%降到了本次調查的8%。

