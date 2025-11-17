挺中融合示範區挨轟「中共代理人」 陳玉珍：我當縣長讓百姓不憂慮戰爭
記者詹宜庭／台北報導
表態將參選2026金門縣長的國民黨立委陳玉珍昨日提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來。此話一出遭到綠委林楚茵轟「是拚縣長還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？」陳玉珍則表示，「我如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影」。
陳玉珍表示，任何一個人不管擔任地方首長還是中央的首長，目的就應該是希望讓老百姓過更好的生活，「我如果擔任金門縣長，目的就是要讓百姓生活更好，沒有戰爭可能發生的憂慮及心理陰影」。
陳玉珍指出，金門距離廈門1.6 公里，是台澎金馬地區唯一跟中國有實際陸地接戰過的地方，金門人上一代承受過太多炮火，不希望再有戰爭發生，希望中國各省各地的人都可以多到金門來參觀、交流、訪問，增進了解。她提到，大家都說台澎金馬最美的風景是人，就是希望中國人民看到金門人善良純樸的一面，也希望金門鄉親多多到去看看中國，除了錦繡河山外還有軟文化方面的實力以及現代AI智能科技在各方各面的運用。
陳玉珍說，中國是世界上最大的白酒市場，一年的營業額是約8000億元人民幣，金門高粱酒在中國只賣不到兩億元人民幣，希望這麼好的酒，能讓中國的人民多了解、多品嚐。所以，站在金門的立場，對金門人民、對金門發展好的方向，其實本來就應該跟中國和平往來、多多交流。民進黨一味的只會用意識形態來看事情，真正忽略了以民為本，民生經濟優先才是從政的人最應該放在心裡的事情，「為了金門的未來，我們當然選擇正確的道路！」
