挺他高雄初選 吳思瑤貼18歲與高中同學照

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選今晚實施電話民調，同屬新系立委吳思瑤今(12)日下午在臉書貼出小學、高中同學賴瑞隆與她18歲的照片，她還說，一個沒有要選台北市長，真的沒有！一個認真參選高雄市長，最後衝刺！「同學比我更早挑戰市長，無比佩服也無限祝福。」

吳思瑤貼出的照片，兩人都難掩青澀、青春模樣。她說，兩人是國小、高中同窗，不是同班同班。不過，她貼文沒有寫出賴瑞隆名字，只說「猜一猜，這是誰？」，一個沒有要選台北市長，真的沒有！一個認真參選高雄市長，最後衝刺！

吳思瑤說，從國小同學、高中同窗、國會助理、同梯選立委，一路當戰友。緣份真的濃得化不開！「同學比我更早挑戰市長，無比佩服也無限祝福。」

吳思瑤喊，「同學，加油！」《懷舊照片》，「18歲的我們，是板橋高中同學。國小畢業紀念冊已經找不到。如果有，一定更復古。」

