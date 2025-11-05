挺你所想！中國信託銀行首跨春浪音樂節 「個人專屬專輯」解鎖你的音樂DNA！

首創「音樂心測」實體專屬專輯帶著走！APP五大亮點服務化身《中信挺團仔》真人互動掀千人體驗

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）秉持「挺你所想」精神，首度跨界2025春浪音樂節，力挺熱愛音樂的年輕世代，跳脫傳統框架，以數位金融「五大挺」打造創意互動攤位，將數位服務「實體化」，推出兩大互動體驗。其一，首創「音樂心測」換實體迷你「個人專屬專輯」引爆社群洗版，三天即創造近3,000人次體驗，成為現場必拿潮物。其二，數位金融真人化《中信挺團仔》Ｃ位出道，與民眾嗨玩互動，現場圈粉無數。創意十足的沉浸式體驗，共吸引近 6,000人次熱烈參與，完美詮釋中信銀行如何走入生活、力挺所想的精神。錯過春浪現場也別擔心，今年11月，中信銀行也將參加「台北國際金融博覽會」，持續展現數位金融的無限魅力。

中國信託「挺你所想」玩真的！聯手2025春浪音樂節力挺你的音樂熱愛

2025春浪音樂節於前(2)日熱鬧落幕！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）秉持「挺你所想」的精神，首度跨界2025春浪音樂節，力挺年輕人對音樂的熱愛。本次以「挺你所想」五大挺精神打造創意互動攤位，與年輕世代「玩」在一起。中信銀行運用中國信託行動銀行APP「五大挺」亮點服務發展趣味的心理測驗-「挺你內心的聲音」解鎖迷你「個人專屬專輯」及《中信挺團仔》真人互動關卡，創意十足的沉浸式體驗，總計吸引近6,000人次的熱烈參與，成功掀起拍照熱潮與社群洗版。

社群洗版認證！精準音樂心測掀打卡潮迷你「個人專屬專輯」成春浪現場必拿小物！

引爆社群洗版關鍵，在於「音樂心理測驗」的精準概念設計。透過情境問答挖掘樂迷的潛在個性，將其與本次春浪歌手音樂風格連結。而最大的設計巧思，便是將測驗結果轉換成一張實體迷你「個人專屬專輯」，更可以透過手機感應開啟春浪專屬歌單，五大結果對應五種歌單，讓每位樂迷都能找到屬於自己的歌曲，潮流且貼合個人的設計成功激發樂迷的「收藏」慾望，現場更有不少人直呼「好想收集一整套！」。這股熱潮也直接反映在現場盛況，樂迷拿到專輯後的第一件事就是拍照打卡，成功在三日內創造了近3,000人次的驚人體驗量，成為春浪現場極具話題的體驗攤位之一。

春浪最潮打卡點！「五大挺」亮點服務真人化互動關卡《中信挺團仔》民眾嗨玩現場圈粉無數

中信銀行這次玩真的！本次將中國信託行動銀行APP「五大挺」亮點數位服務「真人化」，化身成超人氣《中信挺團仔》C位出道！五大趣味十足的互動關卡，從一句「挺你所想！」開啟挑戰，力量擔當「挺安全－阿安」厚實的肩膀帶你體驗刺激的攻防戰，安全感爆棚；貼心擔當「挺友善－阿友」笑容最甜的她，為樂迷印上最潮同款刺青，引發粉絲排隊；除此之外還有腦力擔當「挺智能－阿智」、魅力擔當「挺專屬－阿屬」、暖男擔當「挺便利－阿利」等，《中信挺團仔》各具魅力的互動吸引大量樂迷合照與互動。《中信挺團仔》春浪期間限定團體，憑藉超強親和力「圈粉無數」，三日內成功吸引近3,000人次同樂，完美展現中國信託銀行活潑的創意！

走進你的生活圈！中國信託啟動多元跨界「挺你所想」與年輕世代「玩」出新關係

作為與你一起生活的銀行，中信銀行深入年輕世代興趣愛好，提供讓年輕世代真正有感的沉浸式互動。其中備受好評的「五大挺」亮點服務—包含「挺安全」的帳戶交易防護、「挺便利」的信用卡支付管理、「挺智能」的一鍵理財推薦、「挺友善」的貼心介面設計、「挺專屬」的個人會員權益與優惠，以多元數位功能力挺用戶的金融需求，打造最有溫度的數位金融體驗，讓中信銀行成為不可或缺的存在。若錯過春浪現場活動也別擔心，中信銀行也將於11月在「2025台北國際金融博覽會」亮相，延續「挺你所想」的精神，邀請全民親臨現場感受中國信託行動銀行APP的無限魅力，一起挺進更便利、更智能、更貼心的未來生活。

以上訊息由中國信託提供