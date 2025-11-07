挺傅崐萁續任總召修改「2年條款」？鄭麗文：從未介入黨團選舉

根據立法院國民黨團內規，黨團總召任期一年，連選得連任1次，現任總召傅崐萁原訂本會期結束後必須交棒。但國民黨團今（7）日召開黨團大會，38位黨籍立委共同提案修改內規，經表決後取消總召連任限制。對此，國民黨主席鄭麗文表示，她從未介入黨團選舉。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文今日下午出席「馬習會十週年研討會」，對前受訪時表示，她要跟大家鄭重的澄清，她自身從頭到尾從未介入過任何我們黨團內部的選舉，也曾經擔任過國民黨的黨團的幹部，所以國民黨一向以來都是尊重黨團的自主，因此今天黨團的相關的一些黨團大會所做的決議或者是黨團內部的選舉，她都不會過問，完全尊重黨團的自主。

國民黨團總照傅崐萁。（圖／中天新聞）

媒體追問，最近鄭麗文的社群好像出現了滿多AI照片、短影音，未來是不是也要走一些新的風格？

鄭麗文回應「是的」，這就是現在新的趨勢，為因應現在網路的生態跟文化，國民黨找了非常專業的團隊，在選舉的時候她就發現很多人很厲害，因此在選後就一直很想要把這些厲害的人找到，也很開心他們也願意來國民黨來一起來努力。

國民黨立委許宇甄。（圖／許宇甄臉書）

媒體追問，辦公室主任是否會由立委許宇甄來擔任？

對此，鄭麗文沒有回應。

