挺傳統市場豬肉攤商 高市府宣布每攤加碼補助1.5萬

高雄市 / 吳欣蓉 綜合報導

農業部宣布活豬禁宰禁運今(6)日將陸續解除，高雄市政府經發局也宣布，為力挺攤商度過疫情與經營的雙重挑戰，除了配合經濟部補助每攤3萬，再加碼每攤補助1.5萬。

高市經發局表示，高市府自10月23日起啟動每日市場監控機制，密切掌握豬肉供應與價格變化，並依中央指示滾動調整防疫措施，確保市場穩定、民生無虞。現在非洲豬瘟防疫進入關鍵期，高雄市傳統市場許多豬肉攤商主動配合防疫政策，自主暫停營業，為力挺攤商度過疫情與經營的雙重挑戰，高市府配合經濟部補助每攤3萬，再加碼每攤補助1.5萬元。

高市經發表示，自禁宰禁運期限解除後，將至各市場協助各場管理單位及豬肉攤商造冊並提出申請，再由市府統一函送經濟部商業發展署審核，核准後款項直接匯入攤商帳戶。市府也將持續與中央協力防堵疫情，與全市豬肉攤商共同阻絕非洲豬瘟傳播。

