挺兄弟？黃國昌冷回「不談館長私事」 史書華怒吼：要吹哨者保護會幹嘛

網紅「館長」陳之漢近日被員工爆料暗黑醜聞，例如強迫特助小偉和館嫂上床、收受中國資金等，引發熱議。不過館長的好兄弟黃國昌面對此題，卻顯得相當冷淡，表示「私事不適合評論」，讓牙醫史書華忍不住開酸，「館長前員工的爆料，從資金到權勢到性騷（侵？）問題等，算不算吹哨者？」同時認為黃國昌成立的吹哨者保護協會，不是應該保護這些人嗎？

黃國昌被問到好兄弟館長「毀滅式爆料」事件，冷淡表示「私事不評論」。（圖／資料照）

黃國昌「吹哨者保護」雙標現形？

牙醫史書華在臉書上指出，「網紅館長前員工的爆料，從企業資金流向、中國澳門資金介入，到權勢性騷（侵？）及恐嚇報復」等指控，內容已超越單純私事，直指重大公共利益和潛在犯罪行為，「（這些爆料者）算不算吹哨者？」

不過，大力倡議「吹哨者保護」的民眾黨主席黃國昌，對好兄弟館長的事件，表示「『館長』自己過去既往的私事到目前為止，我覺得他自己處理得都蠻清楚的；至於其他有一些刻意在政治上面的炒作，我就認為大可不必」。對此，史書華相當傻眼，認為黃國昌創辦吹哨者保護協會「不就應該保護他們嗎？」

史書華認為，爆料館長的元老級員工應該算吹哨者，但黃國昌成立的吹哨者保護協會卻沒有動作。（圖／翻攝自史書華臉書）

文章一出，引發網友熱議，「期待黃做對的事？別做夢了」、「可以期待他嘴越來越歪」、「柯P才是內人，太太也是外人，逆轟高灰也是外人，問到你的事，自己也是外人」、「吹哨者要捐款凱斯兩百嗎？」。

