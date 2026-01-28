挺公投綁大選游盈隆:選務已修正

中選會主委被提名人游盈隆（圖）二十八日在立法院表示，支持公投綁大選並指公投是重要的，與選舉綁在一起利益甚佳，過去經驗也證明沒問題，會盡力不重演二０一八年惡夢。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

立法院內政、司法及法制委員會二十八日舉行聯席會議，審查行政院函送中選會委員提名名單。中選會主委被提名人游盈隆二十八日明確表示，他支持公投綁大選，二０一八年的選務大亂是場惡夢，但如今已經修法，過去也有成功案例，他會盡力不讓二０一八年惡夢重演。

中選會目前僅剩四位委員，依規定至少有五位委員才能舉行委員會議並決議。行政院在去年十二月二十九日將中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單函送立法院審查。

廣告 廣告

游盈隆在審查會表示，他已有相當覺悟，擔任中選會主委可能失去公開評論台灣政治的自由，如果國會通過任命，他將辭去台灣民意教育基金會董事長與董事，採取比法律更嚴格的標準作自我要求。

針對不在籍投票議題，游盈隆認為，這是世界潮流，也是進步思維，但不能脫離現實。不在籍投票牽涉複雜選舉工程，尤其在九合一地方選舉實施不在籍投票，「就現階段來講，肯定是一個災難」。

游盈隆強調，他支持公投綁大選，而且也沒有不支持的空間。公投綁大選是「大是大非」的問題，二００四年兩個公投綁大選、以及二００八年四個公投綁大選都順利舉行，二０一八年狀況是一場災難、狀況也很獨特，公投與選舉綁在一起利益甚佳，過去經驗也證明沒問題。

針對陸籍配偶參政權議題，游盈隆表示，中選會樂見國民參政權被完整保障，但兩岸關係高度複雜，相關法令目前沒有清楚的立法，內政部有自己主張，中選會幾乎沒有主張的立場，也沒能力處理。