挺到心累！家寧拿不出關鍵證據 友人相繼退場

（娛樂中心／綜合報導）去年網紅圈風波延燒，YouTuber Andy老師公開指控百萬頻道與收入遭前伴侶家寧一家掌控，輿論瞬間炸鍋，網路聲浪幾乎一面倒向Andy。不過據《鏡週刊》報導指出，在事件初期，其實仍有少數友人選擇「逆風」力挺家寧，試圖為她發聲、替她說話，但隨著時間推移，這些支持者也陸續選擇抽身。

圖／家寧的消極態度，讓力挺她的朋友們相繼退出。（資料照）

知情人士透露，在風波全面引爆前，家寧便頻頻向身邊好友訴苦，指控Andy感情不忠，並多次提及自己長期受母親高度管控，無法真正作主處理事業與財務。這些說法一度讓友人相當心疼，認為她承受極大壓力，也因此願意出面替她分擔輿論、協助討論應對方式。

廣告 廣告

然而，隨著爭議公開化，原本力挺的友人開始感到力不從心。相關人士指出，為了替家寧澄清外界質疑，曾多次建議她提出具體證據，包括她口中指控Andy不忠的實質佐證，或可供說明金流問題的關鍵帳目，但家寧始終無法拿出明確資料，讓支持她的人難以再繼續替她辯護。

更讓友人感到疲憊的是，每當被追問進展，家寧便以「母親掌控一切、自己無法決定」作為回應，導致事件始終停留在說法階段，未能真正止血。部分曾為她發聲的友人，反而因此遭到網友圍剿與攻擊，心理壓力不斷累積。

一名曾站在家寧身邊的友人私下直言，從一開始的義氣相挺，到後來反覆碰壁，早已對她的消極態度感到厭倦，「現在真的已經懶得再理她」。在缺乏行動與實質證明的情況下，原本願意逆風守護的外援逐一退場，也讓家寧陷入更加孤立的處境。

更多引新聞報導

家庭「第三者」引爆衝突 祖雄揭小姨子同住的真實困擾

辛柏毅失聯第四天 親屬曝通靈對話「撞到頭、左手與左肩卡住」惹鼻酸

太平山清晨探0度！未下雪卻現「霧淞仙境」 美景曝光

鄧佳華昔偷拍入監今獲釋 網友一看近照全歪樓

