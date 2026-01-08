挺到心累！家寧被指「消極回應爭議」 友人支持反遭網暴嘆：早就懶得理她了

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy老師與家寧去年分手拆夥後，因財務問題鬧翻。Andy老師控訴家寧一家奪走百萬頻道與收入，引來外界砲轟家寧，人氣跌落谷底，一家人也捲入官司。儘管如此，仍有幾位家寧的友人選擇支持她，試圖為她發聲，但家寧態度始終消極，導致友人如今也灰心，紛紛決定離開。

Andy老師與家寧拆夥後，Andy老師控訴家寧一家奪走百萬頻道與收入，雙方爭吵不休。（圖／家寧+0臉書、@andy1994x IG）

前情侶檔Andy老師與家寧分手拆夥後，Andy老師控訴家寧一家奪走百萬頻道與收入，雙方爭吵不休。根據《鏡週刊》報導，在2人爆出紛爭前，家寧不斷向身邊好友訴苦，稱Andy對自己不忠，且自己長年來受到母親的嚴密控制。此番言論引起友人們同情，決定陪她一起面對，並提供解決方法。

廣告 廣告

不過，家寧面對外界指控的消極態度，澆熄友人的一片好心。知情人士透露，為了讓家寧有機會自清，回擊輿論，友人多次要求家寧提供Andy不忠的實質證據或關鍵帳本，但家寧從未拿出任何證據。此外，當事件陷入僵局，家寧常常以「遭母親管控」、「無法作主」等理由敷衍帶過，導致事件持續延燒，義氣相挺的友人也遭受網暴。

其中一名友人更告訴《鏡週刊》表示「早就已經懶得理她了」，這段時間來，家寧消極解決紛爭的態度，讓原本與她站在同一戰線的友人心灰意冷，逐漸選擇離開。

更多FTNN新聞網報導

Andy老師怒控「就是張家寧在攻擊我」踢爆張家群組黑幕 公關、知名男藝人也涉入

炎亞綸待過「家寧群組」2分鐘被踢 陳沂拋3疑點反問：你們買單？

不受帳號消失影響！家寧照常上片竟遭店家拒訪 留言區狂罵「倒讚比按讚多」

