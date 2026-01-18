挺動保也顧公衛 賴清德出席汪汪喵喵嘉年華倡責任飼主

（記者陳志仁／台北報導）民主進步黨主席賴清德今（18）日受邀出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，與現場飼主及毛小孩熱情互動，並呼籲飼主落實犬隻外出繫牽繩等基本責任；賴清德強調，隨著飼養寵物成為多數家庭日常，動物保護已是衡量社會文明的重要指標，政府也持續從制度面推動完善政策。

圖／民主進步黨主席賴清德今（18）日受邀出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，與現場飼主及毛小孩熱情互動。（民主進步黨提供）

賴清德指出，截至2025年底，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，創下歷史新高，其中貓隻數量首度超越犬隻，顯示國人生活型態與家庭結構正快速轉變；面對這樣的社會現況，政府長期與第一線飼主、動保團體及民間社群密切合作，從教育倡議到政策執行，持續推動珍惜生命、尊重動物的社會共識。

賴清德表示，為強化動物保護政策的行政量能，政府已於兩年前成立農業部動物保護司，專責統籌全國動保業務，提升政策推動的穩定度與專業度；同時，為延攬更多專業獸醫師投入公共服務，也首創公職獸醫師不開業獎金制度，協助動物防疫與保護工作，並支援畜牧產業與第一線執行人員。

此外，近期完成的《動物保護法》修正，重點在於強化源頭管理與落實寵物登記制度，同時提升動物檢查人員的執法與即時處置權限，包括加重虐待動物刑責、查緝非法繁殖與買賣行為、人道捕捉並推動認養，以及要求動物收容處所定期評鑑並公開結果，多面向保障動物權益。

賴清德也以醫師的背景直言，動物健康與人類健康密不可分，許多傳染病風險仍需持續監測與研究；政府將持續由衛福部與農業部跨部會合作，落實「One Health」理念，透過健全的動物保護與防疫體系，不僅守護動物福祉，同時確保全民健康與公共安全。

