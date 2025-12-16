挺卓揆不副署賴清德就戰鬥位置 黃揚明：他要的團結是所有人聽他

總統賴清德表態支持行政院卓榮泰院長不副署《財劃法》，並批評國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，媒體人黃揚明指出，賴清德已經就戰鬥位置，要與在野黨決一死戰，他要的「團結」，是所有人聽他的，不能有不同聲音。

黃揚明表示，賴大總統把一堆在野黨個別立委提案（如貪污5萬元以下除罪、助理費自肥等）拿出來修理，如果這些爭議法案在野黨（含國民黨、民眾黨）真的要硬闖，他也會跳出來修理，但這些被點名的法案當中，許多連實質審查都還沒審，甚至部分已經胎死腹中，確定不會推動（如助理費）。

黃揚明認為，在野黨立委胡亂提案，活該被綠營撿槍。但無論如何，立委亂提案，自有輿論及國會審查把關機制，這些案子本質上與年改停砍、財劃法等議題不應相提並論。過去蔡英文執政、國會由民進黨立委單獨過半的8年，民進黨有沒有在國會通過社會輿論爭議法案？當然有，如一例一休、砍勞工7天假、開放萊豬進口、沒收公投綁大選、撥補台電等。那時五權都被民進黨牢牢抓在手中，在野黨根本毫無招架之力。

黃揚明指出，《財劃法》、年改停砍，若國家財政狀況許可，都是可以討論的課題。以行政權不副署抗拒執行，就是「不服輸」而已，因為這些法案缺乏對綠營的利益。很明顯，賴清德已經就戰鬥位置，要與在野黨決一死戰。這不該是一位嘴上每天喊團結的國家領導人所為，可見他心口不一，他要的「團結」，是所有人聽他的，不能有不同聲音。

黃揚明提醒賴清德，合不合憲不是總統、行政院長說了算。至執政黨說是在野杯葛癱瘓了憲法法庭，但從7月25日立法院否決7位大法官被提名人至今，總統府未再成立提名審薦小組，賴總統真的善盡了他的憲法義務嗎？大法官提名的拖延，賴清德其實也是共犯。

黃揚明更指出，當初民眾黨8席投同意票給劉靜怡時，為何民進黨要封殺劉？而且當時執政黨黨鞭給的理由是「劉多次辱罵民進黨」，與黨的立場不同，就不能當大法官，這種標準，能服眾嗎？說穿了，現在就是政治利益凌駕憲政權力之上的政客當道，有良知的政治人物若繼續鄉愿，那麼這國家法治與憲政體制，確實即將毀於一旦。

