挺卓榮泰不副署財劃法 謝長廷提朝野僵局解方：先恢復「一制度」讓台灣動起來
行政院長卓榮泰日前指出，立法院再修正的《財政收支劃分法》明顯違憲，將不予副署，在野陣營則以封殺總預算等手段反制。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，若朝野有讓台灣「動起來」的共識，台灣便有希望。卓榮泰認為，在沒有任何機構可審判此法案是否違憲時，立法院想趁此通過很多法案，且此法案是違憲的，故而拒絕副署，這在憲政史上是很重要的一頁。
謝長廷以日本國會案例說明，當初公明黨不願支持日本首相高市早苗，是日本維新會格外協力，未爭取閣員席次，才成功轉動日本朝小野大的政治局勢。當時日本維新會主席吉村洋文表示，日本維新會就是要讓日本動起來，讓日本動起來才能往前進，高市早苗接受日本維新會協議後表示，要把內部力量轉化成對外的日本前進力量，而後日本政府整體成功運作起來，讓大眾看到一切都好像照期待在進行。
謝長廷認為，台灣也不是沒有希望，近日看到民眾黨主席黃國昌在臉書發文表示要讓台灣動起來，既然有讓台灣動起來的共同價值，在此前提下，就可以慢慢討論何者才是妨礙動起來的主因，若有此共識，台灣還是有希望的。謝長廷說明，日本維新會在國會中席次僅占8%，與台灣在野黨的第三大黨相同，民眾黨作為黨很重要，小黨要讓政見可以實踐，不能永遠都是在野黨，有時候是可以和執政黨合作，合作條件便是實踐政見。組成政黨的目的就是實現共同想法，若永遠在在野，永遠沒有實踐政見，對人民和支持者都沒有負責。
朝野死結怎麼解？謝長廷提出解方
針對卓榮泰表態不副署新版財劃法，朝野陷入僵局，謝長廷指出，行政院長和立法院的制衡為覆議權，副署則是行政院和總統之間，若總統公布的法令明顯違憲或違背國家利益，行政院長也可拒絕副署表態，但因行政院長為是總統任命，因此馬上就要下台，但在政治上是可行的，但若總統也支持行政院長，便變成行政系統和立法院的關係。
謝長廷續指，台灣的雙首長制相當複雜，因為行政院要對立法院完全負責，但總統同為民選產生，因此總統和行政院長其實是可制衡立法院的。此次行政院長認為在憲法法庭癱瘓的狀態下，沒有任何機構在制度上可以審判此法案是否違憲時，立法院趁此機會想通過很多法案，且行政院長認為此法案是違憲的，故而拒絕副署，這在憲政史上是很重要的一頁，未來寫中華民國憲政史的人會記載這一筆。立法院改變憲法法庭的程序法，讓大法官人數不足進而癱瘓憲法法庭，在此期間，立法院便可通過任何違憲法案，這顯然不是憲法的本意，也非人民福利。
謝長廷認為，若想解決目前朝野僵局，應先恢復憲法法庭的制度，有個健全的機構可審判法案是否違憲。此次憲法法庭僅用5位大法官評議也是臨時的辦法，這種緊急辦法時常會事後補救、追任很多問題，可見這也是不得不的辦法。有專業知識的人應要運用自身知識解決人民問題、國家危難，而非一槌定音的認為朝野癱瘓無解。
謝長廷表示，對5位大法官評議是肯定的，至少能先解決目前的問題，現在要恢復憲政，讓台灣可以動起來，就應先恢復制度。立法院依舊是最高的民意機構，若制度都恢復正常，立法院依然癱瘓朝野，人民看到最後，自然會在選舉中做出反映。
