挺卓榮泰不副署《財劃法》？陳建仁：盼朝野合作解決問題

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德表達支持。對此，曾任行政院長的前副總統陳建仁今（17）日表示，他期盼朝野合作，彼此互相信任、為國家努力，解決這個問題。

陳建仁今上午出席「臺灣領航 消除C肝」國際記者會，並接受媒體聯訪表示，在一個自由、民主、法治的國家，都需要朝野共同努力，坐下來好好溝通。他列舉，不管法國、歐盟、日本等國家，都有很好溝通。

陳建仁指出，大家都需要為了國家、為了台灣更好，都應該靜下心來，沈澱下來好好彼此溝通，相信任何問題都有解決辦法，只要彼此能夠互相信任，彼此能夠為這個國家更加美好努力。

陳建仁期盼，朝野都能夠合作，坐下來好好談，解決這個問題。

