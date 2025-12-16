挺卓榮泰不副署《財劃法》 陳慕義批藍白「有種就提不信任案」

陳慕義力挺行政院長卓榮泰不副署《財劃法》的決定。（翻攝自陳慕義臉書）

行政院長卓榮泰昨日（15日）宣布「不予副署」《財劃法》修正案，總統賴清德亦隨後發布影片，表達對卓揆捍衛憲政秩序的堅定支持，並嚴正呼籲立法院撤回爭議法案。金馬男星陳慕義稱讚卓榮泰為「勇者」，並以「謝謝！支持」表達堅定支持，同時不忘批評藍白陣營「請反對黨立委知廉恥，有種就提不信任案」，引發大量網友共鳴。

行政院長卓榮泰昨（15日）下午率領行政院，以「捍衛憲政秩序」為題召開記者會，正式宣布將依據《憲法》第37條的權力，「不予副署」立法院日前由國民黨與民眾黨強勢通過的《財劃法》修正案，卓榮泰痛批藍白修法明顯違憲且侵害行政權，決意堅決阻止違憲亂政法案生效。卓榮泰在記者會上更隔空向藍白陣營嗆聲，強調若不接受其不副署的決定，後續可提出不信任投票，甚至表示若真因此被倒閣，將是其「畢生的民主勳章」。

隨後，總統賴清德於深夜發布影片，表達對卓揆決定的支持，並向立法院發出嚴正呼籲：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。」

卓榮泰的堅決立場與舉措，獲得部分演藝圈人士的大力支持，向來不迴避政治立場的金馬男星陳慕義，當晚就在臉書上高調力挺卓榮泰，他讚揚卓揆「正確行政權有為、有不為的立場，一肩扛起人民對國家安危的憂心」，並以「勇者！謝謝！支持！」表達堅定支持。

陳慕義同時不忘向在野黨發出嚴厲批評，直言「請反對黨立委知廉恥，有種就提不信任案」，引發眾多網友共鳴，紛紛留言表達對卓院長「100%的支持」與「非常欣賞有肩膀的行政院長」。





