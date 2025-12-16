挺卓榮泰不副署！陳慕義開嗆藍白：有種「做這件事」

政治中心／綜合報導

立法院三讀通過的《財劃法》引發熱議，行政院長卓榮泰於昨天（15日）召開記者會，公開表態政院「決定不予副署本次修法」，並嚴正呼籲立法院撤回爭議法案。金馬男星陳慕義跳出來表達支持，稱讚卓榮泰為「勇者」，同時開嗆藍白「請反對黨立委知廉恥，有種就提不信任案」，引發大批網友留言狂讚。

總統賴清德發布影片，表達對卓揆決定的支持。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰在昨日記者會中，強硬表態「不會副署」財劃法，並直指立院藍白陣營，此次修法違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權，並表示若實施恐造成「無可回復」的重大危害，會導致國家發展停滯，同時他也隔空喊話藍白陣營，若不接受不副署決定，後續可提出不信任投票，「若真因此被倒閣，將是其『畢生的民主勳章』」，同日晚間總統賴清德發布影片，表達對卓揆決定的支持，並嚴正呼籲立法院即刻撤回那些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案。

陳慕義嗆藍白，有種就提不信任案。（圖／民視新聞）

金馬男星陳慕義表達支持立場，讚卓揆「正確行政權有為、有不為的立場，一肩扛起人民對國家安危的憂心」，並說道「勇者！謝謝！支持！」，他接著痛批在野黨「請反對黨立委知廉恥，有種就提不信任案」，貼文曝光後大批網友在留言區表示「背水一戰我們愛台灣人民支持卓院長！」、「非常欣賞有肩膀的行政院長」、「100%的支持卓院長！」。

