挺原料藥國產化 政院將提5年國家藥物韌性發展計畫

（中央社記者賴于榛台北3日電）為防藥品斷鏈風險，行政院會明天擬討論通過5年期的國家藥物韌性發展計畫，推動原料藥國產化、學名藥國際化、生物製劑自主化、核醫藥在地化、掌握關鍵醫材，建立國家級藥物智能物流與儲存中心等6大目標，以提升藥物供應韌性，避免受國際情勢波及。

行政院會明天擬討論通過5年期的「國家藥物韌性發展計畫」，行政院政務委員陳時中今天對媒體表示，近年因國際政經情勢變化，若藥品供應鏈非可靠的供應鏈，斷鏈就會造成重大損害，因此政府思考提升國內可掌控的供應比例，同時也要增加與可靠國家供應鏈的國際合作。

廣告 廣告

對於國內藥品現況，陳時中說，目前台灣國產原料藥占率僅16.8%，主要進口來源為中國大陸、印度及日本，而到國產製劑部分更只有15.4%，相比日本製劑45%、歐盟35%、美國的30%來說，掌控度低，甚至必要藥品進口比例達64%，一旦國際供應異常，就可能出現用藥不足情形。

陳時中也談到，自健保資料觀察，台灣使用國產學名藥比例為67%，但是費用只占了23%，價格偏低導致業者難以投資升級或維持產線，也會影響廠商意願，最終選擇停產或意圖退出市場。

他表示，因此政府將推出自明年起，共5年期的「國家藥物韌性發展計畫」，期盼達成6大目標，一，原料藥國產化，預計挑選約30項關鍵原料藥納國產化目標；二，學名藥國際化，因應台灣市場規模有限，期盼透過國際合作、加入歐盟等國際組織以及調整法規等協助業者打國際盃；三，生物製劑自主化，鼓勵國內使用，提升市場量能以及自製能力。

四，核醫藥在地化，陳時中說，因核醫藥有所謂半衰期等，保存、運送都有一定難度，因此將積極推動至少一項符合世界衛生組織（WHO）規範的核醫藥在地化；五，強化關鍵醫材掌握，鞏固健康防線；六，建立一個國家級的藥物智能物流與儲存中心，在解毒劑、罕病用藥、兒童用藥儲存基礎上，擴大儲備用量，藉以用於戰備等處。

陳時中說，未來藥品儲存是國家要存、醫療機構也要存，但儲存以及物流分配都需要法規支撐，因此後續將採「法規先行、政策同步」原則，推動相關法制作業。

他表示，整體計劃內容牽涉法規調整、研發補助、租稅優惠、健保政策調整等，6大目標細部項目仍在選題中，須衛福部、健保署、經濟部等共同投入，但政府一定會支持國產藥廠做對國家有利的事情，而由於藥物韌性計畫為新興計畫，他也期盼明年度中央政府總預算案能順利通過，避免拖慢國家前進腳步。（編輯：蘇龍麒）1141203