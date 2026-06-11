挺原民健康 卓揆：帶狀疱疹疫苗公費接種計畫評估中
最近將進入全國原住民族歲時祭儀高峰期，為守護原民健康，衛福部與原民會攜手合作，今天(11日)舉辦記者會呼籲返鄉族人陪同家人善用公費疫苗與疾病篩檢。行政院長卓榮泰致詞時透露，目前正評估帶狀皰疹疫苗公費接種的成本效益，如果經過醫學專業評估發現符合成本效益，就會正式推動實施。
歲時祭儀是原住民族的傳統祭典，在全國各地將密集舉辦歲時祭儀的前夕，衛福部攜手原民會在今天舉辦「健康給力、加持原力」守護原住民族健康記者會，呼籲原民朋友返鄉參與祭典時，把握機會陪同家人善用政府提供的公費疫苗與疾病篩檢，一起守護健康。
衛福部表示，2024年原住民族平均壽命(零歲平均餘命)達73.23歲，雖然仍較全體國民平均壽命少了7.54歲，但相較於2006年少9.41歲，可以看出原住民族與全體國人的健康落差有縮小的趨勢。
國民健康署署長沈靜芬表示，政府目前提供全民多種癌症篩檢與成人預防保健服務，但考量到原民健康風險偏高，因此特別降低原民使用保健服務的年齡門檻或提供不一樣的癌症篩檢服務。她說：『(原音)比如說像是胃幽門螺旋桿菌的這個檢查，他(原民)是在20到44歲利用碳13(尿素)吹氣的方式去做檢驗，跟目前我們胃癌篩檢是用大便 (檢測)是不一樣的，那我們的成人預防保健的部分，我們(一般民眾)30到40歲是每5年1次，那40歲...一般的族群是40到65歲每3年1次，但原住民的部分是40到55歲每3年一次，55歲以後就是每年1次。』
行政院長卓榮泰致詞時表示，政府不只為原住民族佈建遠距醫療服務，2023年也完成《原住民族健康法》的立法，長照3.0計畫更特別訂定原住民族長照專章，從多元面向照顧原住民族，以落實健康台灣、均衡台灣的理念。他說：『(原音)我們也推動山地原住民鄉胸部X光的篩檢計畫，55歲以上原住民也公費接種肺炎鏈球菌等等的疫苗，那剛剛這個副主委(陳義信)有講到那個帶狀皰疹的疫苗，對不對？這個我們在全國正在想，因為很多需求，那我們從醫學方面來講是不是需要到全面的普及，或是在量能上如何來做到，這可能還要有一些醫學上的根據，但是如果一旦確立這個方向，那我們當然要全面地來實施。』
疾病管制署署長羅一鈞表示，目前已在評估帶狀皰疹疫苗接種的成本效益，評估結果預計今年底出爐，並提交到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)開會討論對哪些年齡層或特定疾病患者優先開放施打，不過，他坦言，帶狀皰疹疫苗市價為新台幣1萬5千元以上，成本遠高於其他成人疫苗，就算符合成本效益，推動公費接種計畫的前提是爭取到足夠的經費，因此目前還沒有具體的帶狀皰疹疫苗公費接種時間表。
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