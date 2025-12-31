挺台再 1！ 澳洲外貿部痛批：中國軍演「破壞區域穩定」

澳洲外貿部痛批中國軍演破壞區域和平穩定。 圖：翻攝谷歌地圖

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍29日宣布要在台海周遭進行代號「正義使命-2025」環台軍演，並於昨日進行實彈射擊，引發國際高度關注。不少歐美國家也紛紛透過聲明表達擔憂，並反對中國單方面改變現狀。澳洲外貿部今（31）日也在官網發聲明，除了向中國的軍事行為表示高度擔憂外，同時呼籲應以對話代替武力，並強調「反對任何片面改變台海現狀」。

對於中國片面在台海發動環台軍演，截至目前為止，已有歐盟、英國、法國、德國等多國外交部接連為台發聲，除此之外，不少各國國會議員也透過社群平台為台發聲；菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與友邦巴拉圭副總統亞力安納也在社群媒體發文關切，並為台灣發聲。

除了上述國家及各國政要發聲挺台外，澳洲外貿部今日也加入挺台行列，在官網發布發布「關於2025年12月下旬解放軍在台灣週邊地區舉行大規模演習的聲明」（Statement on late December 2025 large-scale PLA exercises around Taiwan）。

聲明指出，中國軍方及海警在台灣周邊進行的演習令人高度擔憂，並認為此舉破壞區域穩定並可能升高區域緊張情勢。

聲明強調，澳洲強烈反對任何增加意外、誤判或升高衝突風險的行為；同時強調，分歧應透過對話加以管理，而非以武力或脅迫手段處理。澳洲反對任何片面改變台海現狀的行動，和平與穩定符合各方共同利益。澳洲官員已就相關關切向中方表達立場。

