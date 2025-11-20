挺台南青年成家立業打拼 林俊憲推千戶婚育宅、租金減免

立法委員林俊憲20日舉行「婚育宅 助青年」政策記者會。（圖／林俊憲辦公室提供）

日前完成民進黨台南市長初選登記的立法委員林俊憲今（20）日提出「青年好成家三方案」，鎖定台南青年、婚育家庭及準父母，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼三大政策，強調要把台南打造為「青年最願意留下打拼，成家立業的城市」。

林俊憲指出，內政部九月推出「婚育宅」政策，中央社宅將保留20％作為婚育家庭優先入住，最長可住滿12年，條件包含兩年內結婚的新人、育有0-6歲子女、或懷孕中的準父母。他主張，在台南擴大到2500戶婚育宅，提升社宅量能，中央地方雙軌並行，補足青年成家所需，要讓他們在台南也能住得起、住得安心、敢於成家。

廣告 廣告

林俊憲續指，目前台南移入人口以青年為主，多為因工作遷入。他主張，「只要育有學齡前子女，自入住社宅起每年減免一個月租金，並持續整個租約。」例如，入住三年期社宅，育一胎等於每年只繳十一個月，育兩胎等於每年只繳十個月。林俊憲強調，青年勇敢踏入婚姻與育兒，政府就要更支持，給出最實在的政策。降低居住負擔，就是最實在的少子化對策。

中央針對包租代管戶提供每年6,000元的育兒安全設施補助，林俊憲提出台南每年加碼 3,000 元，不限社宅、不限自宅或租屋，全市家庭均可憑媽媽手冊或寶寶手冊申請，補助項目包含防墜、防撞、防燙等安全設施，不只保護幼童安全，也減輕新手家庭準備新家的負擔

林俊憲指出，隨著台積電設廠、美商應材、美光等國際大廠進駐，青年南漂台南就業已成趨勢。從婚育宅、租金減免到育兒安全設施補助，包括之前所提出照顧孕婦、托育補助及國中小免費營養午餐等政策，都是為了打造一個能讓青年放心打拚、安心成家的台南。他強調，「只要青年願意在台南成家，我們就會用最大的力量相挺。讓大家願意生、安心養，這才是城市最重要的競爭力。」

林俊憲說，政府必須提供讓青年得以安心生活的環境，使社宅成為可長住的選項。當青年選擇留在台南、企業才願意在此長期發展，城市的人口結構才有機會改善，為台南帶來持續的成長動能，城市未來才更繁榮有活力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝

阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友