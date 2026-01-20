挺台國際參與不遺餘力 友邦巴拉圭衛福部長巴蘭下週訪台

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿今(20)日宣布，友邦巴拉圭衛生福利部長巴蘭(María Teresa Barán)將於下週一(26日)訪台。盧朝睿指出，巴蘭自2023年接任部長後，連續多年在世界衛生組織(WHO)執委會、世界衛生大會(WHA)及泛美衛生組織(PAHO)等國際場域為台灣執言，支持台灣參與國際組織不遺餘力。

盧朝睿表示，巴蘭部長此次訪台期間將會晤外交部長林佳龍，並拜會衛福部及疾管署。此外，行程亦安排參訪台大醫院癌醫中心與智慧醫療中心、台北市中山老人住宅及服務中心、新竹生物醫學園區、義大醫院國際醫學教育中心、台北榮總醫療人工智慧發展中心以及國合會。

盧朝睿說明，透過實地瞭解台灣在疾病防治管控技術、醫療智慧及高齡照護等領域的發展現況，相信一定有助於深化台巴兩國在醫衛領域的交流與互動情誼。

