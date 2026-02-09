挺台增軍費強化嚇阻 白宮：歡迎賴清德宣布國防支出占GDP3%以上

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，行政院為期8年、規模1.25兆元的國防特別條例持續被國民黨和民眾黨封殺，引發美國議員關切。白宮也發聲表明，「強烈」支持台灣透過增加軍費來強化嚇阻，也歡迎賴清德總統宣布2026年將軍費的GDP占比提高到3%以上，並於2030年達5%。

為強化台灣自我防衛能力，行政院去年底通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，送交立法院審議。不過，該草案去年12月2日首度在程序委員會遭藍白聯手封殺，無法列入院會報告事項議程，至今累計已被國民黨和民眾黨在立法院封殺10次。

廣告 廣告

立法院今年1月30日由民眾黨與國民黨挾人數優勢通過提案，決議將民眾黨團所提版本交付委員會審查。該版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統在內，總經費上限為新台幣4000億元，並採1年1期方式編列。美國「國會山莊報」（The Hill）今天報導指出，立院僵局目前沒有任何緩解的跡象。

根據「國會山莊報」報導，白宮6日表示，「強烈」支持台灣透過改革和增加國防開支來強化自身防禦和嚇阻力。一名美國總統川普（Donald Trump）政府高級官員提到：「我們歡迎賴總統宣布台灣計劃於2026年將國防開支占GDP的比例提高到3%以上，並於2030年達到5%」。

參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）也透過聲明向「國會山莊報」強調，台灣持續面臨中國威脅下，擁有自衛所需的資源至關重要。她說：「過去一年，我持續與台灣同僚對話，勸阻他們不要採取如此大幅度的削減措施，希望他們能夠改變主意。」

「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲資深研究員葉望輝（Steve Yates）警告，國民黨削減先前承諾的投資，這麼做「在玩火」風險很大，這華盛頓的理性人士看來一定不會是什麼好事。葉望輝曾任已故前副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問，他支持幾位參議員就此表達疑慮，但對國會和媒體中更多政策制定者沒有發聲感到「失望」。

川普1月接受「紐約時報」專訪時指稱，中國國家主席習近平相信台灣是中國的一部分，川普直言：「他可以愛怎樣就怎樣，但我已向他表達如果侵台，我會很不高興。」並宣稱：「我相信他不會這麼做，我也不希望他這麼做，如果美國有不同的總統他也許會動手，但我相信他不會在我擔任總統時動手。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」 國民黨5聲明要美方敦促綠幫軍人加薪

李貞秀中國籍爭議燒進立院 民進黨：敵對國籍配偶不該直接任職