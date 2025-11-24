挺台就羞辱人？詹惟中暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」遭抨擊 學者嗆「胡言亂語」：可恥江湖術士

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

日本首相高市早苗日前在質詢過程中發表的「台灣有事」言論造成中國強烈不滿，雙方緊張情勢不斷升溫。命理師詹惟中今（24）日發文評論各國女性領導人面相，疑似暗指高市早苗「尖嘴猴腮」，貼文曝光後，馬上引來大批網友抨擊，而加拿大約克大學副教授沈榮欽也狠批詹惟中是「可恥的江湖術士」。

詹惟中疑似在臉書上發文暗酸高市早苗「尖嘴猴腮」。（圖／高市早苗X、詹惟中臉書）

詹惟中在該則臉書貼文中放上前德國總理梅克爾（Angela Merkel）、前英國首相柴契爾夫人（Margaret Thatcher）以及高市早苗的組合圖，並寫道「很多人問我什麼叫做尖嘴猴腮？其實看面相就知道！其中一個才是（面容長相瘦削，刻薄無福）。」

廣告 廣告

貼文一出後，就有許多網友認為他的發言明顯是在針對臉型較為瘦長的高市，紛紛回嗆：「老師您這樣判斷有失公允，尤其是對一位向台灣釋出善意的他國領袖，這樣很沒風度！」、「長得瘦也有錯了嗎現在？」、「你怎麼不先照鏡子看看自己？」、「老師您不太厚道」。目前該貼文已遭到刪除。

對此，沈榮欽也在臉書貼出詹惟中文章截圖，怒轟「可恥的江湖術士，只因高市早苗支持台灣，就連這九流藝人都可以對她外貌羞辱，這個王祿仔的嘴如果可信，現在總統就是韓國瑜了。真正的問題在這樣一位毫無能力、既不能歌也不好笑的下品之人，為什麼也能成為藝人，整日尖酸刻薄胡言亂語，加入拖台灣後腿的行列之中？」

更多FTNN新聞網報導

高市「台灣有事說」延燒 柚子亞洲巡演三地喊卡！台北場也取消了

夢多表態「力挺高市早苗」！連發4愛心大讚：我們首相超棒 盼台日關係更緊密

傳命危2日！日《麻辣教師》女星醒了 團隊發聲明證實：意識已恢復

