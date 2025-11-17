挺台惹怒中國！高市早苗支持度最新民調一面倒 打破外界預測

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗上任後，針對台海問題發言時，表示若台海發生衝突日本自衛隊可行使「集體自衛權」，發言一出引起中國抗議，更直接建議民眾避免赴日，而近日有日本民調指出，高市早苗的支持率幾乎一面倒，表現出日本民眾目前對新任內閣滿意的現象。

高市早苗台海有事說引發後續效應。（圖／高市早苗臉書）

根據《朝日新聞》15、16日在日本境內進行的電話民調，結果顯示高市早苗的支持率達69％，且比10月內閣剛成立時首次的民調支持率還高，這同時也打破預測，因為通常慶祝行情消退後，第二次民調都會出現下滑，但是高市內閣的情況卻相反，呈現不減反升的情況。

而對於高市早苗針對台海議題引起的後續爭議，日本也針對此事進行民調，《共同社》電話調查顯示，受訪者中贊成與傾向贊成「台灣有事論」的有48.8％、反對的則有44.2％。

日本首相高市早苗日前在眾議院預算委員會上明確指出，若「台灣有事」，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」自衛隊可以據此行使集體自衛權，相關言論後續引發中國強烈反應，除了中國外交部發布公告提醒公民近期暫勿前往日本，甚至發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

