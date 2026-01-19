挺台灣棒球！中華電抽WBC經典賽東京巨蛋門票

記者李鴻典／台北報導

WBC世界棒球經典賽今年三月即將開打，全台棒球熱逐漸升溫，中華電信宣布，包裝精采5G、固網寬頻等優惠，即日起推出「精采應援 一馬當先」優惠專案，申辦行動精采5G月繳999元且租期24個月以上、或於「光速應援」活動申辦HiNet光世代「速在必行」、「家速方案」及「速在有禮」方案完成竣工，在2月1日前至中華電信網路門市完成抽獎資訊登錄，就有機會抽中「WBC經典賽東京巨蛋門票」，親臨日本東京巨蛋感受國際賽事氛圍，在比賽現場為中華隊加油。

為中華隊加油！申辦精采5G、HiNet光世代抽WBC經典賽東京巨蛋門票，一起力挺台灣棒球。（圖／中華電信提供）

為滿足球迷觀看熱門運動賽事的需求，Hami Video電視運動館推出年約優惠方案，月租129元即可暢看萬眾矚目的WBC經典賽轉播，無論透過手機、平板或電視螢幕，都能享受高畫質、低延遲的觀賽體驗。三月WBC經典賽與東京巨蛋零時差，在台灣為中華隊強力應援。

中華電信也說，新春期間，針對行動、固網寬頻、加值服務及漫遊同步推出多項優惠好禮！申辦行動精采5G贈點的用戶持Hami Point於點數商城兌換商品，最高送Hami Point 10,000點。申辦HiNet光世代「速在有禮」指定方案，品牌微波爐、掃地機器人等熱門家電0元帶回家；新型遊戲掌機、遊戲主機與遊戲同捆包等享加購優惠，最高再贈Hami Point 2,700點。。

加值服務同步推出加值年約方案，享人人有獎活動優惠，最高可獲得Hami Point 688點或上網流量券68GB。為滿足春節出國旅遊的需求，中華電信原號漫遊享多網支援、快速開通、免設定、資安保障等優點，即日起透過中華電信網路門市或APP申請任一原號國際漫遊上網方案，就有機會抽台北東京來回機票、Hami Point最高888點。

遠傳推出「新春獻禮」優惠活動，鼓勵消費者迎接新年換新機，即日起至2/28，只要攜帶符合資格的舊手機至遠傳門市回收並購買指定新機，就享新機加碼再折最高4,000元。

遠傳新春獻禮，智慧生活全面升級一次到位。（圖／遠傳電信提供）

活動期間申辦指定方案，送遠傳friDay影音2個月免費暢看、手機保險最高前2個月免費、防駭心守護與來電答鈴3個月免費試用，以及Spotify Premium 首次訂閱3個月免費。

遠傳於新春期間同步推出多款熱銷手機與人氣家電0元起方案，活動期間申辦指定5G 方案，搭配精選手機與家電商品，即可輕鬆入手。不論搭配遠傳獨家Samsung Galaxy S25FE、VIVO X300及最新OPPO Reno15系列等指定手機，或飛利浦43型智慧顯示器、Dyson智能空氣清淨機等家電商品，通通0元起帶回家。

遠傳新春獻禮亦鎖定「一次升級完整體驗」的需求，推出加購 3C穿戴裝置優惠，涵蓋智慧手錶與各式耳機選擇，讓科技升級自然融入日常生活。以三星為例，購機加購Galaxy Buds3 Pro現折3,000元、加購Galaxy Buds3／Buds3 FE現折2,000元，加購Galaxy Watch8現折5,000元，升級三星周邊大全套，最高累計可折10,000元。也有多款高人氣3C穿戴商品，包含加購最新OPPO Watch S加購價只要3990元，以及加購聲闊Space One降噪藍牙耳罩式耳機加購價2590元等優惠，滿足日常通勤、運動與娛樂等多元需求。

