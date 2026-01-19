挺台灣棒球！中華電抽WBC經典賽東京巨蛋門票
記者李鴻典／台北報導
WBC世界棒球經典賽今年三月即將開打，全台棒球熱逐漸升溫，中華電信宣布，包裝精采5G、固網寬頻等優惠，即日起推出「精采應援 一馬當先」優惠專案，申辦行動精采5G月繳999元且租期24個月以上、或於「光速應援」活動申辦HiNet光世代「速在必行」、「家速方案」及「速在有禮」方案完成竣工，在2月1日前至中華電信網路門市完成抽獎資訊登錄，就有機會抽中「WBC經典賽東京巨蛋門票」，親臨日本東京巨蛋感受國際賽事氛圍，在比賽現場為中華隊加油。
為滿足球迷觀看熱門運動賽事的需求，Hami Video電視運動館推出年約優惠方案，月租129元即可暢看萬眾矚目的WBC經典賽轉播，無論透過手機、平板或電視螢幕，都能享受高畫質、低延遲的觀賽體驗。三月WBC經典賽與東京巨蛋零時差，在台灣為中華隊強力應援。
中華電信也說，新春期間，針對行動、固網寬頻、加值服務及漫遊同步推出多項優惠好禮！申辦行動精采5G贈點的用戶持Hami Point於點數商城兌換商品，最高送Hami Point 10,000點。申辦HiNet光世代「速在有禮」指定方案，品牌微波爐、掃地機器人等熱門家電0元帶回家；新型遊戲掌機、遊戲主機與遊戲同捆包等享加購優惠，最高再贈Hami Point 2,700點。。
加值服務同步推出加值年約方案，享人人有獎活動優惠，最高可獲得Hami Point 688點或上網流量券68GB。為滿足春節出國旅遊的需求，中華電信原號漫遊享多網支援、快速開通、免設定、資安保障等優點，即日起透過中華電信網路門市或APP申請任一原號國際漫遊上網方案，就有機會抽台北東京來回機票、Hami Point最高888點。
遠傳推出「新春獻禮」優惠活動，鼓勵消費者迎接新年換新機，即日起至2/28，只要攜帶符合資格的舊手機至遠傳門市回收並購買指定新機，就享新機加碼再折最高4,000元。
活動期間申辦指定方案，送遠傳friDay影音2個月免費暢看、手機保險最高前2個月免費、防駭心守護與來電答鈴3個月免費試用，以及Spotify Premium 首次訂閱3個月免費。
遠傳於新春期間同步推出多款熱銷手機與人氣家電0元起方案，活動期間申辦指定5G 方案，搭配精選手機與家電商品，即可輕鬆入手。不論搭配遠傳獨家Samsung Galaxy S25FE、VIVO X300及最新OPPO Reno15系列等指定手機，或飛利浦43型智慧顯示器、Dyson智能空氣清淨機等家電商品，通通0元起帶回家。
遠傳新春獻禮亦鎖定「一次升級完整體驗」的需求，推出加購 3C穿戴裝置優惠，涵蓋智慧手錶與各式耳機選擇，讓科技升級自然融入日常生活。以三星為例，購機加購Galaxy Buds3 Pro現折3,000元、加購Galaxy Buds3／Buds3 FE現折2,000元，加購Galaxy Watch8現折5,000元，升級三星周邊大全套，最高累計可折10,000元。也有多款高人氣3C穿戴商品，包含加購最新OPPO Watch S加購價只要3990元，以及加購聲闊Space One降噪藍牙耳罩式耳機加購價2590元等優惠，滿足日常通勤、運動與娛樂等多元需求。
更多三立新聞網報導
台灣成全球首獲美方晶片最惠國待遇！韓國已看不到我們車尾燈？
本週大寒！強烈冷氣團「強度接近寒流」 氣象署一圖曝溫度變化
粉絲必朝聖！《東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場三越A11開展
澎湖花火節機位搶破頭？易遊網早鳥優惠開跑！五星住宿激省3100元起
其他人也在看
iPhone 18 Pro 最新消息整理｜棄動態島？屏下 Face ID 配左上單挖孔，2nm 晶片、可變光圈鏡頭規格首曝
綜合微博和多個海外爆料來源，下一代 iPhone 18 系列的模樣似乎變得愈來愈具體？Yahoo Tech 以下為大家整理各路資訊，給大家更清晰、更齊全的 iPhone 18 爆料！Yahoo Tech ・ 14 小時前 ・ 4
百元有找漸下架 養門號成本增
你有「養」門號嗎？逼出閒置門號，電信三雄逐步下架「百元有找」的低月租資費，中華電信最低月租拉高到149元起，且限65歲以上樂齡族群申辦；台灣大哥大今年起停售企業客戶的99元資費；遠傳雖還保留99元方案，但僅限老用戶辦第二門，養號成本大幅提高。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
昭輝突發重訊：遭受網路攻擊 營運未受重大影響
汽車零組件上市公司昭輝（1339）今（18）日晚間6點13分發布重大訊息，公告遭受駭客網路攻擊，造成部分伺服器資料被加密，導致部分系統暫時無法使用。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
美國專家評字節跳動的豆包AI手機：硬體界「DeepSeek時刻」，但面臨圍牆花園挑戰
自2025年底發表以來，由字節跳動 (ByteDance) 與中興合作推出的「豆包AI手機」不僅在中國市場引發熱議，其特殊的AI代理運作模式也引起了西方科技圈高度關注。近期在美國亞洲協會 (Asia Society) 的研討會上，多位中美科技政策專家將其比喻為硬體界的「DeepSeek 時刻」，認為這款產品是足以改變產業規則的「遊戲變革者」(Game Changer)，但也點出了其在落地推廣時所面臨的嚴峻生態挑戰。Mashdigi ・ 12 小時前 ・ 發表留言
NVIDIA G-Sync Pulsar進一步提高螢幕顯示清晰度，RTX Remix Logic結合DGX Spark加速老遊戲新生
在此次CES 2026期間，NVIDIA除了在GPU硬體規格上的火力展示，更針對「視覺體驗」、「遊戲重製流程」，以及「AI應用」展現了軟硬整合的應用體驗。透過與顯示面板廠合作推出支援G-Sync Pulsar技術的顯示器、強化RTX Remix的邏輯編輯能力，以及與NEXA Hyperlink合作的深層檔案搜尋，NVIDIA試圖定義更多PC平台結合GPU加速應用可能性。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發表留言
AI四巨頭 搶攻醫療保健新戰場
隨著生成式AI技術日漸成熟，科技巨頭不再只聚焦搜尋、辦公或娛樂應用，醫療保健已成為AI應用的最新戰場。蘋果、OpenAI、Anthropic與Google近日都推出或測試新工具，試圖透過AI改變個人健康追蹤、醫療資料處理與臨床作業模式。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NVIDIA DLSS 4.5 超解析度來啦！運算量是第一代Transformer 模型的5倍
NVIDIA 於1月14日正式向所有 NVIDIA App 使用者發布 NVIDIA DLSS 4.5 超解析 […]電腦DIY ・ 1 天前 ・ 發表留言
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 113
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 703
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 22 小時前 ・ 43
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 5 小時前 ・ 4
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 20
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 52
中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反
國民黨立委陳玉珍日前再次強調自己是福建人而非台灣人，引發各界熱議。作家顏擇雅對此發文反擊，質疑陳玉珍若非擁有「台灣地區民意代表」頭銜，中共根本無須禮遇，直言其在福建也只是「Nobody」。顏擇雅進一步分析，中共官媒仍稱陳玉珍為「台灣地區民意代表」，並推測北京未輕取金門，是擔憂恐引發公投連鎖效應，導致台灣本島、甚至西藏、香港與上海等地人民要求公投。顏擇雅諷刺這層關係僅是「大家一起吃統戰飯」，而非單純統戰，揭示雙方各取所需的利益交換，並提醒金門地緣政治的複雜性。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 75
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 天前 ・ 22
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12