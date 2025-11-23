挺台灣！日本50%民眾認為「台灣有事」沒問題

高市早苗（取自高市早苗臉書粉專）

日本《每日新聞》最新民調顯示，高市早苗提出「台灣有事」可能構成日本的存亡危機事態、可行使集體自衛權後，50%受訪者認為「沒問題」，僅25%覺得「有問題」，另有24%表示不知道。高市重申，若台灣遭武力攻擊，日本可能必須啟動相關安保措施。

中國強烈反對高市言論並要求撤回，但日本表示無意更改立場；中國同時呼籲公民避免赴日旅遊，並暫停日本水產品進口，兩國緊張氛圍升高，整體情勢呈現日中在台灣議題上對立加深的趨勢。