挺台第一線！石垣市長談高市「台灣有事」 台海若封鎖將受生存威脅

沖繩石垣市長表示，可以理解首相高市早苗的「台灣有事」論。（AP）

日本首相高市早苗日前在國會將「台灣有事」，界定為可能行使集體自衛權的「存立危機事態」，引起北京當局強烈反彈，使中日關係緊張急劇升高。對此，地理位置上接近台灣、素有「對中最前線」之稱的沖繩縣石垣市長中山義隆，公開表態支持高市的論點，並明確指出一旦台海爆發衝突實施海上封鎖，石垣市及與那國町將面臨「生存威脅」。

根據日媒《八重山日報》報導，石垣市長中山義隆在18日的記者會上指出，若台灣真的發生緊急狀態並實施海上封鎖，位於日本西南端的石垣市和與那國町將首當其衝受到嚴重影響，「這其中確實存在生存威脅的因素」。他表示，高市首相的答辯「可以理解」，其核心意義在於「在台灣海峽遭到封鎖的情況下，堅定捍衛海上航道（シーレーン）」。日本政府目前已將石垣市等先島群島居民，全數納入應對台灣緊急狀態的疏散計畫，屆時須撤離至九州及山口各縣。

事實上，石垣市與台灣宜蘭蘇澳鎮是姊妹市，市長中山義隆長期以來一直持堅定的挺台立場。當媒體再次詢問台灣的國際地位時，中山義隆重申，雖然台灣尚未被聯合國承認，但「考慮到經濟、法律和政治狀況，台灣基本上已經具備國家的型態」，再次強調台灣是獨立國家的觀點。對於中國當局呼籲民眾停止赴日旅遊，他表示，目前尚未聽說對石垣市造成任何影響。

除了支持高市早苗的「台灣有事」論述，中山義隆也對剛上任不久的高市政權給予高度評價。他列舉相關的經濟措施和其他政策決定，強調「包括各項決定在內，日本正朝著積極的方向發展」。中山義隆也表示，由於高市政權提到了「守護海上航線」，他期待新政府能對像石垣市這樣地處邊境的離島，提出更多具體的支援措施。





