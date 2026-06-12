挺台美國參議員當面建議鄭麗文 和民進黨合作完成國防預算

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國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文近日率團前往美國訪問，傳出與國安會官員的會面遭取消，但她此行有會見美國國會議員，其中長期挺台的美國共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）今（12日）發文證實，與鄭進行一場良好的討論，並透露有當面建議鄭率領國民黨與民進黨合作支持國防預算。

鄭麗文原訂會見美國國安會官員吃了閉門羹，她將砲火指向民進黨，宣稱是綠營在背後遊說阻擾，才讓會面泡湯，不過，民進黨立法院黨團總召蔡其昌今（12日）反擊，表示民進黨哪有能力主導川普政府官員要見誰，還說美方閉門羹正展現美國官方對國民黨「親中反美」言論的真實態度。

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不過，鄭麗文此行接連兩天會見共9名美國國會議員，針對台灣國防預算、對美軍購等進行討論，其中身為參議院軍事委員會成員蘇利文，12日也透過社群對外表示，和鄭麗文進行了很好的會談，「無論台灣政局如何，我都堅定支持美台關係」，但他也補充，有當面建議鄭麗文，美方需要國民黨與民進黨攜手完成國防預算，並支持阿拉斯加液化天然氣計畫。

蘇利文去年出席芝加哥台美商會活動時，就曾表態，主導台美關係的法律就是《台灣關係法》，依照該法，台灣如果有事，美國一定會全力保護，當時芝加哥台美商會榮譽會長李嘉展也向蘇利文致謝，其支援台灣長達30多年，從年輕時的就開始，1995、96年間台灣海峽危機期間的海軍陸戰隊隊長，保衞台灣舉動令人刻骨難忘。

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