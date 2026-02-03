挺台美《矽盛世宣言》 工商界籲：儘速解決雙重課稅、簽署ART協定

隨著全球進入AI驅動的關鍵時代，台美經貿合作再傳重大進展。經濟部長龔明鑫與美國國務院次卿海柏格（Jacob Helberg）於1月27日在華府圓滿完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），並正式簽署《矽盛世宣言》（Pax Silica Declaration）。對此，中華民國工商協進會今（3）日發表聲明，對此成果表示高度肯定，認為此舉將為台灣企業在全球AI浪潮與供應鏈重組中，注入強勁成長動能。

意義重大：川普政府上任後首度高層實體對話

工商協進會指出，本次會議是自2020年首屆EPPD舉辦以來，雙方主談人首度進行「實體」面談，更具備川普總統（Donald Trump）就任後台美高層互動的重要指標意義。美方多個部會官員踴躍出席，顯見美方對台灣在全球經濟安全地位的高度重視。

會中雙方達成「台海和平穩定攸關全球經濟安全」的共識，工商界認為這將成為定心丸，有助於吸引國際資金與技術持續扎根台灣，穩定長遠的產業經營環境。

戰略布局：鎖定AI語料庫、無人機與關鍵礦物

在本次對話的實質內容中，工商協進會分析，雙方精準對接了彼此的互補優勢。在AI領航方面，雙方致力於推動正體中文語料庫在AI模型中的應用，這將成為台美企業在可信賴AI及先進機器人領域深度媒合的關鍵基礎。

針對國防與通訊領域，台灣無人機產業正透過Green UAS國際認證與低軌衛星技術的雙重合作，加速切入美方市場，不僅強化了數位基礎建設的安全，更成功打造出透明且可靠的「非紅」先進科技供應鏈；此外，在資源安全的布局上，雙方於關鍵礦物及第三國區域投資建立的合作機制，則為台灣企業在全球版圖中尋得更具韌性的戰略活路，確保了供應鏈的長遠穩定。

業界期盼：儘速解決雙重課稅與簽署對等貿易協定（ART）

雖然對話成果豐碩，但工商協進會也代廣大會員廠商發聲，強調「儘速解決雙重課稅問題」是產業界最殷切的期盼。

「唯有建構友善的賦稅與投資機制，才能真正落實人才雙向流動與技術升級。」工商協進會呼籲政府，應藉此氣勢儘速推動「台美對等貿易協定」（ART）的簽署，讓雙邊合作從目前的單點技術交流，轉向全面的爆發性增長。

未來展望：鞏固台灣不可或缺的戰略地位

工商協進會最後強調，透過EPPD這種穩健且常態化的機制，台灣能持續深化與美國的夥伴關係，共同建構韌性、透明且可信賴的全球供應鏈，並在全球經貿版圖中，站穩「不可或缺的戰略合夥人」地位。