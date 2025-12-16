挺台被罵日本鬼子！夢多遭廠商退工作「失去滿多錢」 不怕變窮照喊：台灣就是國家

夢多挺台言論，讓他收到不少謾罵，但仍堅持立場。翻攝夢多臉書



日籍男星大谷主水（夢多）來台發展多年，近日發文挺台灣，贏得許多讚賞，但他今天（12/16）在社群透露，表達立場後也收到謾罵留言，這已非他第一次承受壓力，過去還有廠商因此退掉他工作，「失去滿多錢」，但他不怕，還是要說「台灣就是國家，永遠都不會變」。

日本首相高市早苗「台灣有事」說法引起中國強烈反彈，夢多力挺大讚「我們的首相做得好，超棒！」；看到有網友嗆總統賴清德「滾出台灣」，夢多回批「你要不要去看醫生？白痴。」超硬留言讓台灣網友相當佩服。

廣告 廣告

夢多今在臉書、threads吐露心聲，表示這陣子收到各種的罵，被罵日本鬼子、被罵滾回去日本，有的還飆五字經，讓他十分不解，只是表達自己的意見，嗆的人明顯是AI或不知道哪裡來的人，「好奇怪，為什麼被罵？」

夢多坦言，以前也被威脅過，有廠商退他工作，失去滿多的錢，但同時也有支持他的人，像是一起做生意的合夥人、台南的兄弟們、身邊很多朋友們，「所以不怕啦」。

夢多也說，自己從來沒講過中國人的壞話，因為中國朋友都是好人。更坦言自己是演藝人員，很清楚不講這些比較好，但他同時也是愛台灣的日本人，對台灣有說不完的感謝。

所以，有些工作不見沒有關係，變窮也沒有關係，他還是會說，「謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變」，那些想退他工作的人就退吧，也謝謝仍支持他的廠商，謝謝他們的包容。

更多太報報導

王心凌小巨蛋「極限加座」開賣 加碼全新周邊商品

惠利、柳俊烈分手後鬧翻 首同列合唱！《請回答1988》10週年掀回憶殺

李進良邀小禎新歡加入親友團 笑虧：比大谷翔平更有「味道」