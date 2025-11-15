挺台論惹怒中國！徐嶔煌曝高市著作內容跟"他"相同！

論壇中心/綜合報導



日本首相高市早苗日前在國會答詢時，關於「台灣有事」論引發中國強烈不滿，中國外交部則在14日發出「提醒」中國公民暫時避免前往日本，也在社群平台上連發好幾張海報，用日英雙語警告高市早苗，不過關於中客旅日警告令，台灣不少網友則拍手叫好，認為接下來日本的旅遊素質會提高許多。

＜更多內容請看影片連結＞

財經專家徐嶔煌在《頭家來開講》節目中表示，這本書叫《國力研究》是高市早苗編著的書，裡面的第6章和第7章是高市自己寫的，而沈伯洋過去在台灣所講，關於中國認知作戰、模糊地帶作戰、假訊息資訊戰，這些內容也在高市的書裡出現，「日本首相寫的內容跟沈伯洋講的是一樣的」，那中國對沈伯洋與高市早苗的攻擊理由是不是相同，徐嶔煌更提到，中國對日本的觀光施壓有沒有效，其實現在到日本觀光的歐美客數量相當可觀，其他國家的觀光客也很多，日本要消化這些觀光客人數就已經很辛苦了，所以中國的這張觀光牌，恐怕效果很有限。

原文出處：頭家講(影)／全球反中潮！徐嶔煌：高市早苗論點與撲馬一樣！

