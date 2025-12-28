挺台變歌頌中國！國安局曝館長被榨乾後下場

▲從挺台變歌頌中國！館長統戰價值遭榨乾後，國安局曝下場。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

[NOWnews今日新聞] 國安單位掌握情資，中共結合資本、演算法與網紅經濟，採取具高度情緒煽動力的「暴力行銷」模式，試圖從心理層面重塑台灣民眾的政治認知。據國安高層透露，網紅「館長」陳之漢已成為統戰單位鎖定的目標，透過技術營造「大紅大紫」的假象。國安人士預警，館長從過去的挺台立場劇烈轉向歌頌中共，其公信力正迅速瓦解，未來恐將面臨毀滅性的下場。

傳統統戰敘事屢遭識破，中共已捨棄邏輯說理，轉而製造憤怒、焦慮與不滿的情感操弄。國安單位發現，館長草根、直白的風格，能觸及少接觸政治資訊的年輕族群與藍領階層。中共正是看中他的影響力，企圖以此作為樣板，影響對現狀不滿的台灣受眾。

國安單位指出，網紅若因金錢誘因切換立場，短期內換取曝光與財富，但在公眾心中形成信任破產。將導致其在原有社會圈中「社會性死亡」，從意見領袖淪為毫無價值的宣傳工具。國安人士強調，這種立場翻轉對北京雖具宣傳價值，但其實際統戰效益，隨著社會公信力的喪失而縮減。

