挺台遭中共嗆斬首！高市早苗直球對決：不會收回言論

國際中心／黃依婷報導

高市早苗先前談「台灣有事就是日本有事」，今日再強調不會收回。（圖／翻攝自高市早苗臉書）

中國駐大阪總領事薛劍，因為不滿日本首相高市早苗「台灣有事就是日本有事」先前言論，為此8日深夜在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。高市早苗今（10）日在眾議院預算委員會上也重申，當時發言是「以最壞情況作假設」來回答，因為符合政府一貫見解，所以不會撤回。

根據日媒報導，日本首相高市早苗10日在眾議院預算委員會上針對「台灣有事」的相關發言再度作出說明。她強調，自己先前提及中國若以武力侵台，可能構成可行使集體自衛權的「存立危機事態」，是「以最壞情況為前提所作答辯」，並強調「符合政府既有見解」，不打算撤回相關言論。

高市也補充說，關於「台灣有事」的具體狀況，她不會在此公開談細節；同時強調，自己並非代表政府正式定調這個問題，只是表達個人對安全局勢的看法。

所謂「存立危機事態」，是指日本的《安全保障相關法》規定，如果日本與密切關係的國家遭受攻擊，可能威脅到日本自身安全時，日本可以出兵協防、行使集體自衛權。這項法律過去就被視為日本國防政策的一大敏感議題，歷任政府都相當謹慎。

