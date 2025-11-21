挺台遭中抵制！王婉諭曝「高市內閣支持度破新高」：中共威脅完全無效

政治中心／許智超報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措。對此，時代力量黨主席王婉諭今（21）日點出，中共打的如意算盤，是透過經濟施壓日本民情，迫使高市內閣退讓，好笑的是，中共又搞砸了，高市早苗的內閣支持度逆勢突破新高，讓中共的威脅完全無效。

王婉諭在臉書發文表示，高市早苗「台灣有事、日本有事」的一段話，之所以打破中共的玻璃心，就是因為她狠狠戳破了中共想製造的假象跟謊言，這段發言不是隨口說說，而是一次非常明確的國家安全政策表態。

王婉諭說，高市早苗延續了安倍的戰略思想，甚至比其過去講的還要更清晰，明確的指出，一旦中國對台灣發動武力侵略，日本很可能行使集體自衛權，「這不是日方第一次展現協防台灣的態度，卻是最清楚的一次」，而中方當然不會毫無反應，這次可說是發起全面「戰狼式」的反制，包括外交官威脅要斬首、限制國人赴日旅遊、停止進口日本水產等。

王婉諭指出，中共打的如意算盤，是透過經濟施壓日本民情，迫使高市內閣退讓，「好笑的是，中共又搞砸了」，高市早苗的內閣支持度逆勢突破新高，加上日本人本來就對於大量中國觀光客反感，讓中共的威脅完全無效。

王婉諭表示，對於高市來說，她強硬的表態除了基於一貫友台的立場外，核心當然是為了日本的國家利益和區域安全，中共近年不斷擴軍，對台灣乃至整個東亞局勢造成巨大動盪，嚴重威脅了民主陣營的自由秩序。

王婉諭強調，日本這次釋出的消息非常清楚「絕不能接受中共片面改變台海現狀」，而讓中共這麼緊張的原因，就是高市的說法戳破了「台灣會被孤立」的謊言，她用行動證明民主陣營之間會互相援助、共同防禦，這是中共最害怕出現的局面。

