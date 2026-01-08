挺台遭制裁！石平哽咽談中國「1黑歷史」 他嘆：觸動深藏心底的記憶

政治中心／劉宇鈞報導

長年批判中共政權而被禁止入境的日本維新會中國裔參議員石平，近日接受媒體人矢板明夫訪問，石平回顧過往在中國成長及投入民主化運動的過程，當談到六四天安門事件時一度哽咽。矢板明夫說，那應該是多年來深藏在心底的記憶，再次被觸動。

矢板明夫7日發文表示，石平到印太戰略智庫的辦公室，參與他的網路節目，在一個小時的對談中，石平回顧了自己在中國成長、赴日留學，以及投入中國民主化運動的過程。

矢板明夫提到，石平談起1989年中共對六四天安門事件的血腥鎮壓時，一度哽咽、眼眶泛紅，那應該是多年來深藏在石平心底的記憶，再次被觸動。讓人更清楚感受到，石平今日所站的位置，並非出於政治算計，而是長時間價值選擇的結果。

矢板明夫指出，之後石平談到加入日本國籍、去年首次參選國會議員，以及一當選隨即遭到中國制裁的心路歷程，石平說，這段經驗反而讓自己更清楚所承擔的角色與責任。

矢板明夫也說，石平過去曾多次來台，但這一次的身份不同，石平在訪談中坦言，成為國會議員後，對自身發言與行動的分量有更深的感受，石平再次明確表示「台灣與中國並非同一個國家」，未來也將持續推動日本與台灣的合作，共同面對中國的霸權擴張，捍衛自由、民主與法治。

矢板明夫透露，訪談結束後，他邀請石平於4月11日傍晚，出席在東京舉辦的「台日友好之夜」晚宴並發表演講，石平當場欣然應允。4月11日的「台日友好之夜」，除了石平之外，日本知名律師、在去年參議院選舉中以全國最高票當選的參議員北村晴男也允諾出席，安倍夫人等知名友台人士亦在邀請之列。希望透過這些交流讓台日關係越來越緊密、台灣越來越安全。

