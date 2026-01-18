挺台遭小粉紅出征！台人「5星補血」力挺捷克手搖店

國際中心／李筱舲報導



位在捷克的手搖店「Lootea」，因公開挺台，上個月遭中國網友負評洗版，引起大量台灣網友聲援店家。事件曝光後，許多台灣和香港人親自到店支持，如今店家內的黑板被支持的民眾寫滿祝福，而店家懸掛在牆上的「我們支持台灣」帽T，也多了不少伸援台灣的裝飾。





捷克的手搖店「Lootea」在店內懸掛印有「我們支持台灣」字樣的帽T。（圖／翻攝自IG ＠looteacz）





據《中央社》報導，位於捷克的手搖店「Lootea」，堅持使用台灣原料製作珍珠奶茶，並公開挺台，在店內懸掛印有「我們支持台灣」字樣的帽T。沒想到在去年12月遭中國網友批評「台獨」，並在店家的Google評價區以一顆星負評洗版。事件發生後，許多台灣網友湧入評論區「補血」，以留言的方式聲援。在過去一個月，不少至捷克旅遊的台灣人和香港人，到Lootea買飲料，用行動來支持。飲料店老闆Patrik表示，在事件經過多家台灣媒體報導後，短短兩週內便有大量的台灣顧客上門，他說：「我都不知道布拉格有這麼多台灣人」。

事件曝光後，許多台灣民眾不僅到Google評論區聲援店家，更到捷克光顧手搖店。（圖／翻攝自IG ＠looteacz）

而原本懸掛在店內的「我們支持台灣」帽T上，如今已多了許多印有「願你順遂台灣」、「我那小小多山的國家」字樣的絲帶，以及台灣形狀的吊飾與中華民國國旗布章，充滿台灣元素；在店家的黑板上也出現了許多台灣民眾留下的祝福：「Taipei–Prague友好」、「台灣 No.1」、「五寶爸媽來支持」、「柏林來的」，以及「新年快樂」與台北101的手繪圖樣。對於這份跨越萬里、來自台灣民眾的熱情聲援，老闆Patrik也表示台灣人「就像是一家人」，讓他相當感動。









