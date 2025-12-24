即時中心／綜合報導

宏都拉斯總統大選一波多折，開票逾三週遲遲未果；洪國選委會（CNE）週三（24日）正式公布計票結果，宣布立場親台、同時也獲得美國總統川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），獲得40.26％的得票率；同樣親台的「自由黨」對手納斯拉亞（Salvador Nasralla）則拿下39.54%；至於執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）得票率僅19.19％。選舉結果可說是挺台陣營的勝利，宏國選委會將在30日前發布正式的最終票數。

廣告 廣告

宏都拉斯大選於上月30日和平舉行，但開票作業卻屢遇困難，導致作業緩慢。本次大選的三名候選人在對中國的態度上立場分歧：蒙卡達支持深化與北京關係，而另外兩名候選人則主張恢復與台灣邦交；在開票結束後，宏都拉斯與台灣、美國的關係變化，也是關注焦點。

自宏都拉斯與台灣斷交以來，白蝦出口量急速下降，損失慘重。宏國在今年前10月對台出口僅剩1,383萬美元、較去年衰退16.8％，與斷交當年同期的6,970萬美元相比，更是重挫80％，從昔日最大供應國跌落至第4名。相較其他國家的成長幅度，宏都拉斯白蝦在台灣市場的佔額明顯減少；又因為中國未履行購買白蝦承諾，這次傾中執政黨大敗，外界認定與經濟消退有關。

快新聞／挺台陣營大勝利！宏都拉斯選委會宣布 親台派阿斯夫拉正式當選總統

自宏都拉斯與台灣斷交以來，白蝦出口量急速下降，損失慘重。（圖／民視新聞資料照）









原文出處：快新聞／挺台陣營大勝利！宏都拉斯選委會宣布 親台派阿斯夫拉當選總統

更多民視新聞報導

中國8政協委員落馬 含多名軍工.能源背景高官

宏都拉斯總統大選 親台派候選人阿斯夫拉成功當選

美股平安夜全面收紅！標普、道瓊再創新高 台積電ADR漲0.62％

