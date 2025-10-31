挺吳怡農！王世堅笑：我不是最強人選

▲王世堅上午受訪時表示，吳怡農若參選一定會盡全力幫他，「服務處、戰車讓他使用」。（圖／記者陳佩君攝，2025.10.29）

[NOWnews今日新聞] 2026年九合一選舉即將到來，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。對此，民進黨台北立委王世堅上午受訪時表示，吳若參選一定會盡全力幫他，「服務處、戰車讓他使用！」。

民進黨中央開放徵召區繳交意願表的期限，訂於10月31日下午5點截止，待資料彙整後，11月初將由選對會進行初步盤點。吳怡農昨表示，盼以自身長期推動公共服務與國際交流經驗，積極爭取黨內支持，成為台北最強戰力，為台北市民打造一座更具韌性與前瞻性的首都。

對此，王世堅表示，吳怡農參選他一定會盡力幫忙，吳之前選立委，他也全力幫忙，「服務處、戰車讓吳使用！很好」。

對於吳怡農是否是最強候選人？王世堅強調，民進黨一定推出最強人選，而是否最強，還要看其他爭取初選的人選。

至於是否繳交意願表，王世堅笑稱，「要讓最強出來，我知道我不是最強」；他強調，他一定支持黨內推出人選，不管該人選過去是否和他有私交，這都是其次，「主要是黨初選通過，一定會挺最強的」。

