挺國會助理遭嗆「收割」 張啓楷怒：民進黨立委一個都不見！

民眾黨立委張啓楷。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對國民黨立委陳玉珍提助理費除罪化相關修法，引發部分助理反彈，今（12日）有跨黨派助理聚集抗議，民眾黨立委張啓楷也到場聲援，卻遭部分助理嗆兩面手法、收割。張啓楷表示，只有少數聲音如此，他聽到的是肯定吧？因為他去支持是對的，並反嗆民進黨立委怎麼一個都不見了？

民眾黨團上午召開「請賴總統到國會進行國情報告」暨民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、立委劉書彬及黨團主任陳智菡出席。

廣告 廣告

會後接受媒體聯訪時，媒體提問，怎麼看剛聲援助理遭嗆聲「收割」？張啓楷回應，他剛特別去關心國會助理朋友，絕大多數人都說謝謝他，只有少數聽到的聲音喊說 收割、兩面手法，剛記者說用嗆聲的字眼，「我聽到是肯定吧？」說收割，那就肯定去是對的、支持他們是對的，民眾黨訴求、要求公費公用、公費助理制度化，都是對的，所以掌聲很多。

張啓楷直言，他更要問的是，說他去收割，「啊你們民進黨立委怎麼一個都不見了？民進黨立委跑去哪裡？」「你們不支持，還在那邊調皮搗蛋，還扯後腿」。

黃國昌則說，剛所講的助理費事情，之前他已清楚回答過，民眾黨支持的是助理費的制度化，非常重要的一個原則是公款公用，他昨在司法及法制委員會也公開質詢過，請大家放心，民眾黨絕對不會支持像過去民進黨國務機要費除罪化那種粗暴的方式。

黃國昌稱，國務機要費除罪化，民進黨當初是委員會沒有詢答、沒有討論，協商沒有討論，院會沒有大體討論、沒有逐條討論，只有民進黨用粗暴的多數，把國務機要費除罪化，那段不堪的歷史，民眾黨立法院黨團絕對不會支持。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)國會助理當面抗議 陳玉珍猛挨轟認修法不周延

痛罵助理逼撤連署？劉書彬：沒有 目前立院的方式就非常好