挺國產鮮乳 連鎖餐飲等食品業年需求量增6倍

（中央社記者汪淑芬台北29日電）農業部今天舉辦「國產鮮乳暨產業共創」記者會，台灣連鎖加盟促進協會統計，去年與農業部推動「在地供應鏈信任共創計畫」，連鎖餐飲等食品業力挺國產鮮乳，年需求量增加6倍。

台灣連鎖加盟促進協會去年6月與農業部共同推動「在地供應鏈信任共創計畫」，以國產鮮乳作為永續示範起點，希望國產鮮乳不僅直接飲用，也能加入料理應用，協會推廣全台旗下20萬間餐飲業等店家，使用國產鮮乳。

台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強說，連鎖加盟體系具備系統化採購與規模化應用的特性，是串聯農業與市場的重要關鍵，透過這次計畫，讓酪農與零售品牌直接對接，不僅提升國產鮮乳的穩定銷售，也讓品牌在產品開發中納入在地與永續價值，放大「從產地到餐桌」的信任基礎。

廣告 廣告

吳永強說，目前已成功媒合30家品牌，實際開發並上市30項國產鮮乳應用商品，涵蓋餐飲、甜點與加工品等多元食品，國產鮮乳使用量從原本1年需求30噸提升至210噸。

農業部畜牧司司長李宜謙表示，國人對鮮乳需求愈來愈高，以往每年16到17公斤，現在是22公斤，但少子化和各種飲品推陳出新都是隱憂，因國產鮮乳比起國外乳源最大的優勢，就是新鮮、在地、碳足跡短，希望經由台灣連鎖加盟促進協會的行銷，從手搖飲到各式餐飲、火鍋品牌，都能多使用國產鮮乳。

針對先前國內酪農業擔心紐西蘭乳品零關稅的衝擊，李宜謙說，鮮乳不是紐西蘭外銷台灣的主要產品，而是其他乳製品，對國產鮮乳影響不大。

走精品路線的湛盧咖啡目前使用一款有養樂多成分的國產鮮乳為調製拿鐵咖啡的料源，湛盧總經理楊朝欣說，這是經過半年的試驗，找最符合其中一種咖啡豆的國產鮮乳，國產鮮乳與進口冰磚奶的口感差很大，國產鮮乳較香甜，未來會繼續嘗試用不同國產鮮乳，加入調製的咖啡。

很少在一般通路出現的櫻島家，目前已是不少飲料店與金鍋店專用的鮮乳，業者說，這款鮮乳的生乳來自台灣中部，採用日本技術，鮮乳可保留較高的乳脂，很受餐飲、烘焙業歡迎。

串燒業者在記者會，示範用國產鮮乳製作新產品「奶香珍珠雞湯」，現場滿是濃濃奶香味。（編輯：林恕暉）1150129